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新北今再開新冠疫苗預約！2族群4月底前打「送500元禮劵+4劑快篩」

新北市第34期疫苗接種預約資訊。（圖／新北市衛生局提供）

▲新北市第34期新冠疫苗接種預約資訊。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

國內持續解封，政府也不斷呼籲疫苗加一，預防感染後重症。新北市衛生局今也公布疫苗系統第34期預約，時間為4月19日至4月21日每日上午9時至晚上8時，且設籍「新北市65歲以上長者」和「55歲以上具原住民身分者」，只要在4月30日前接種站接種，可領取價值500元禮劵1份及COVID-19家用快篩試劑共4劑。

新北市衛生局表示，第34期疫苗預約平台預約自今（19日）起至4月21日，每日上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為4月24日至4月30日，但若在112年已接種雙價BA.4/5次世代疫苗民眾，因已達追加提升免疫保護力目的，後續不再提供COVID-19疫苗接種。

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接種對象及疫苗種類包括：6個月至4歲嬰幼兒BNT第1至3劑（基礎劑）、5歲至11歲兒童BNT第1至2劑（基礎劑）、滿5歲至6歲兒童BNT第3劑（追加劑）、6個月至11歲兒童莫德納第1至2劑、12歲以上青少年及成人Novavax、BNT第1至6劑、滿6歲以上莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3至6劑（追加劑）。

另配合中央流行疫情指揮中心推行「112年全民 COVID-19 疫苗接種運動」，設籍新北市65歲以上長者（民國47年以前出生者）及55歲以上具原住民身分者（民國57年以前出生，需攜帶戶口名簿或戶籍謄本），4月30日前至新北市29區衛生所或3處社區接種站接種新冠疫苗（不限廠牌及劑次），就可領取價值500元禮劵1份及COVID-19家用快篩試劑共4劑。民眾需持身分證正本、健保卡及接種紀錄卡正本，於接種完成當日現場領取，證明文件未攜帶齊全者視同放棄領取資格。

新北市接種地點包括新北市合約院所、中和Global Mall、MITSUI OUTLET PARK林口、五股成州市民活動中心等3處社區接種站開設專診提供接種服務，預約請至新北市COVID-19疫苗接種預約

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