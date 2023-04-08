高端炒股案「挨批釋利多」　陳時中問心無愧：炒股歸炒股、審查歸審查

▲陳時中出席台灣基進北市黨部開幕茶會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

食藥署疫苗審查會委員劉滄梧涉嫌高端疫苗內線交易遭檢方起訴，對此，前衛福部長陳時中8日受訪時回應，炒股歸炒股，審查歸審查，這是兩件不同的事情，檢調單位自然會偵辦，對於評論高端，我還是就科學的情形跟大家報告，這跟炒股並不相關。也有媒體追問是否對高端議題問心無愧，陳時中則秒答，「當然啊！」

前年高端疫苗（6547）股價從每股2位數，一路攀升到417元，遭質疑炒股。承辦檢察官依高端公司研發新冠肺炎疫苗歷程，分別就「本案利多消息一至六」及「利空消息」等重大消息明確後、公開的高端公司股票交易情形，主動清查包含高端、基亞、丘以思公司員工及相關家族成員、疫苗審查專家委員等人。

「抗癌超級戰將」劉滄梧擔任食藥署疫苗專家審查委員時，將委員會建議有條件通過高端新冠肺炎疫苗緊急使用授權消息告知妻子施庭芳，劉妻在隔日重大消息公開前，分批買入高端公司股票20仟股，因認劉男涉嫌洩密罪，劉妻涉嫌內線交易罪，均依法提起公訴。

前衛福部長陳時中8日出席基進黨北市黨部開幕，媒體追問高端議題，陳時中回應，炒股歸炒股，審查歸審查，這是兩件不同的事情，檢調單位自然會申辦，對於評論高端，我還是就科學的情形跟大家報告，這跟炒股並不相關。

對於檢方指控4次為高端釋出利多，陳時中回應，沒有所謂釋出利多，就事論事，就科學進行的情況跟國人報告，本來對疫苗相關資訊，指揮中心都有必要跟人民做報告，讓人民更了解進度跟情形。

至於有媒體追問是否問心無愧，陳時中則斬釘截鐵回應，「當然啊！」