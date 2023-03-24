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全國大專校院學生本國語文競賽　中央大學囊括三冠王

▲全國大專校院學生本國語文競賽頒獎

▲全國大專校院學生本國語文競賽」頒獎，「原住民族語」競賽的得獎同學，身著傳統服飾受獎。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「111學年度全國大專校院學生本國語文競賽」24日於中央大學客家學院國際會議廳舉行頒獎典禮，教育部政務次長林明裕等人出席頒獎，今年共有全國45所大專校院，127位語文好手展現語文實力，56位學生獲得優勝殊榮。

本次競賽項目包含「動態」演說（國語、閩南語、客家語及原住民族語）以及「靜態」作文（國語、閩南語及客家語）兩大項目。中央大學表現優異，囊括三項競賽的冠軍，包括客家系葉家安同學榮獲客家語演說第一名、宋家蓁同學榮獲客家語作文書寫組第一名、邱祥祐同學榮獲客家語作文電腦打字組第一名，他同時是去年首屆客家語演說第一名得主。

▲全國大專校院學生本國語文競賽頒獎

▲中大客家系學生包辦客家語作文電腦打字組前三名，由副校長綦振瀛(右四)頒獎。（圖／中大提供）

本屆優勝者更有來自工業工程與工程管理學系、物理學系及運動保健等理工科系學生，非常難得可貴。期盼透過本競賽，讓來自各大專校院的語文高手能持續自我精進，喚起更多年輕世代重視各個不同族群的語言文字，讓臺灣島上的多語文化永續傳承與發展。

▲全國大專校院學生本國語文競賽頒獎

「111學年度全國大專校院學生本國語文競賽」，由教育部主辦、中央大學客家語文暨社會科學學系承辦。本次為第二屆賽事，邀請文化部、客家委員會及原住民族委員會共同協辦，跨部會攜手推廣本國語文，同時更首度增列優勝獎金，此外更享有至客家電視臺、公視台語臺及原住民族電視臺優先實習、工讀機會，藉此鼓勵年輕世代多說、多用本土語言，落實本土語言的日常使用，活化多元本國語言生命力。

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