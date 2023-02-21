打造立方衛星產業鏈　中大、鐳洋科技太空研發中心成立整測實驗室

▲中央大學校長周景揚（右）與鐳洋科技董事長王奕翔（左）今天宣布將於桃園青埔成立太空研發中心，以深化台灣立方衛星產業鏈共同努力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應太空科技產業興起，國立中央大學今天宣布與鐳洋科技將於桃園市青埔地區成立太空研發中心，中大校長周景揚、鐳洋科技董事長王奕翔邀請桃園市副市長王明鉅見證。周景陽表示，雙方將攜手打造「立方衛星整測實驗室」，未來將以深化台灣立方衛星產業鏈共同努力。

周景揚指出，太空科學是中大相當重要的研究領域，擁有全國獨一無二的太空科學工程學系、太空科技研究中心、太空遙測研究中心等，透過產官學間緊密合作，將能加速國內精進自行研發能力、發射衛星酬載與立方衛星，以創造三贏局面。

▲中央大學太空科學與科技研究中心的6U衛星模型，展現國人自行研發太空研發實力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鐳洋科技董事長王奕翔說，鐳洋科技在PCB、衛星天線、航太零組件上占有一定優勢，技術能力並不輸給國外廠商，更是歐美大廠極力接洽對象，目前惟缺發射場域與飛行履歷自證實力，透過太空研發中心的啟用，可望能深化國內自製立方衛星產業鏈的合作。

桃園市副市長王明鉅提及，目前正逢烏俄戰爭一週年，太空科技除商業價值外，對國防和軍事亦意義重大，市府立場很高興鐳洋科技來桃園設立研發中心，並與在地中央大學產學合作，在中大豐沛學術能量加持下，希望能為桃園帶來更多商機與就業機會。

▲中央大學堅實太空科學團隊，未來透過產官學合作，希望展開太空科技自主研發能力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國家太空中心副主任余憲政強調，立方衛星是未來太空科技主力之一，中央大學從福衛一號開始，在研發與科學酬載上有許多創新處，尤其累積豐富經驗，可降低許多風險，雙方合作是新的開始，更是新的亮點；中大太空科學與科技研究中心主任劉正彥、太空科學與工程學系主任趙吉光均認為，製作與發射成本較低的立方衛星，已成為低軌衛星首選，可有效控管成本，中大一路走來已累積豐富研發實力。

鐳洋科技技術長周瑞宏說，雙方合作打造的「立方衛星整測實驗室」，具備千級無塵室規格，最大落塵量控制在每1立方英呎大於0.5μm粒徑的particle低於1000顆，能維持室內溫濕度、潔淨度與環境壓力，讓衛星處於最佳組裝狀態，未來前景十分看好。