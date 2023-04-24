2度開毒趴害死2少女！冷血金毛男遭壓地上銬　傳播妹嚇壞蹲床邊

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市新店區23日凌晨1名洪姓男子找來2名未成年少女開毒趴，結果2女突然喪命，遭移往摩鐵樓梯間放，警方逮到洪男時，他竟在桃園另間摩鐵，又找了另名21歲傳播妹一起施用毒品，當時的落網畫面也曝光。

▲洪男犯案後在桃園摩鐵與21歲女子相約吸食毒品被逮。（圖／記者陳以昇翻攝）



警方調查，30歲洪男與16歲、17歲的2名少女認識一個禮拜，23日凌晨相約見面，接著到新店一處摩鐵開毒趴，沒想到2人施用毒品後，躺在床上一動也不動，洪男連忙將人移到房間旁的樓梯間，再用棉被蓋上，上午11點多被摩鐵工作人員發現屍體，明顯死亡。

▲洪男遭上銬移送。（圖／記者陳以昇攝）



警方循線在桃園摩鐵逮到人，但房內竟還有1名21歲女子，2人正打算一起施用毒品，畫面中可以看見，金髮洪男打赤腳，趴在地上遭上銬，進行全身、房內搜索後，共起獲9包毒咖啡包、K他命等，女子則是蹲坐在床前，看著男子被抓走。而移送時洪男全程看地板，針對媒體詢問案情一發不語。

對於這起事件，洪男供稱，他與2女認識一個禮拜，23日凌晨相約見面，接著到新店一處摩鐵開毒趴，沒想到2人施用毒品後，躺在床上一動也不動，嚇得他不曉得如何是好。洪男因「心慌」，才將人移到房間旁的樓梯間，再用棉被蓋上，接著駕車逃離現場。

警方表示，在桃園摩鐵發現的毒品為第三級毒品「喵喵」，死者施用的毒品為何還有待後續送驗釐清，而毒品中通常含有興奮劑、抑制劑，對人體傷害極大，全案依殺人、遺棄屍體、毒品危害防制條例3罪名移送洪男。

▲洪男身上起獲K他命等毒品。（圖／記者陳以昇翻攝）