聯華無情火！么兒上班1年半遇惡火奪命　父忍悲痛盼公司給交代

記者唐詠絮、蔡怡萍／彰化報導

彰化縣北斗鎮四海路一段聯華食品廠25日清晨發生死亡火警，釀成7死慘劇，罹難盧姓員工的家屬當日下午回到公司招魂，哥哥說出「弟，下班了」，第3筊才終於出現允筊。今（26）日縣議員鄭俊雄也前往盧家關懷，盧爸爸對於排行老么的兒子遭逢意外驟逝非常不捨，昨天趕往醫院見兒子最後一面，強忍白髮人送黑髮人的悲痛。

▲彰化聯華食品廠大火奪7命，逝者家屬希望公司要給個交代。（圖／記者唐詠絮攝，下同）



據了解，死者盧男家中有三兄弟，他排行老三，雙親健在，沒有結婚，在聯華上班約1年半，兩班制，昨天傳出不幸消息，爸爸趕到醫院見兒子最後一面，相當錯愕悲痛，希望公司可以給一個交代。

▲白髮人送黑髮人，盧男雙親相當悲痛。（圖／記者唐詠絮攝）



聯華食品廠25日清晨大火，造成22名員工一度受困，雖然警消趕赴現場搶救，但仍釀成7死慘劇，是近10年中部地區最慘重的工安火災事故。

其中一名盧姓死者家屬昨天在法師陪同下重返公司門口招魂，法師手持招魂幡誦經，牽引亡魂返家，盧男哥哥現場擲筊，第一筊未有允筊，法師見狀後走進封鎖線再招魂一次，結果還是沒有筊，直到哥哥說「弟，下班了」，第三筊才終於擲出聖筊。

▲盧男哥哥到場招魂，向弟弟喊話「下班了」。（圖／記者許權毅攝）

▲彰化聯華食品廠惡火奪走7條人命。（圖／記者唐詠絮翻攝）