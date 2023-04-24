民宅一氧化碳中毒！祖孫三代4人「頭暈無力」　陽台掛衣物釀禍

▲台中市大里區一處民宅昨晚傳出一氧化碳中毒案，疑似是陽台熱水器漏氣，加上有懸掛衣物，導致氣體飄進屋內，現場4人送醫。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市大里區新生路民宅昨（23日）晚傳出一氧化碳中毒案，包括59歲阿嬤、30歲女兒、4歲孫子以及3歲孫子突然感覺頭暈無力，家人發現後趕緊報案，警消到場後發現測得一氧化碳濃度達210ppm，疑似是陽台熱水器漏氣，加上衣物遮蔽才讓一氧化碳飄進屋內，所幸4人意識清楚無生命危險。

台中消防指出，23日21時15分獲報，在大里區新生路某巷弄民宅疑似有一氧化碳中毒案，轄區十九甲分隊、大里分隊以及國光分隊派遣3輛救護車、9名消防員前往現場搶救。救災人員使用五用氣體探測器量測，在客廳測得一氧化碳數值為210ppm，經查住戶於陽台外推處裝置屋外型熱水器，未加裝強制排氣，且窗戶為開啟狀態，可能是吊掛衣物通風不良所致。

據報，現場總計有6人，為祖孫三代，其中59歲阿嬤、30歲女兒、4歲孫子以及3歲孫子頭暈無力現象，意識清楚，均被送往大慶中山醫院治療。

根據台中市消防局資料說明，空氣中一氧化碳含量若達到200ppm，體內一氧化碳血紅素值濃度達20％，會呼吸急促、噁心、焦慮。若達到1600ppm、體內濃度60％，可能會休克、心肺衰竭。