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解渴神器出事了！貨櫃車載「移動式海淡機組」勾電線...電桿慘斷裂

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／東寶里林銘泉里長辦公處）

▲台中市潭子區今日凌晨傳出貨櫃車勾到電線，電桿斷裂，該貨櫃車載運的是解渴神器「移動式海淡機組」。（圖／翻攝自Facebook／東寶里林銘泉里長辦公處）

記者許權毅／台中報導

台中市潭子區雅潭路與大豐路口今（22）日4時許傳出一輛貨櫃車勾拉電線，導致一旁電桿當場斷裂，一度影響該處交通近2小時。警方獲報後趕抵現場，發現貨櫃車上載運的為經濟部水利署的移動式海淡機組，該處電線則為多家有線電視、電信業者所有。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方在凌晨4時許獲報，趕緊前往指揮交通。（圖／民眾提供）

大雅分局初步調查，該案發生在今日凌晨4時10分，62歲胡姓貨櫃車駕駛沿大豐路二段直行，在雅潭路口要右轉時，車頂不慎勾到豐盟有線、臺灣固網、速博、亞太電信等四間公司之電線，造成一旁電桿也被拉斷，警方獲報後趕緊疏導交通，在6時10分排除。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／東寶里林銘泉里長辦公處）

▲事故地點位在潭子區雅潭路與大豐路口。（圖／翻攝自Facebook／東寶里林銘泉里長辦公處，下同）

據悉，該車所載運的「移動式海淡機組」是經濟部水利署為解決水情的利器之一，海水可經逆滲透法將海水大部分鹽份、雜質過濾掉後取得淡化水，2021年逢大旱時，就曾經在新竹、台中等地出動貨，是解決缺水的重要解方之一。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／東寶里林銘泉里長辦公處）

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