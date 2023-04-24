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八大女遭潑熱湯毀容　T妹曝「暴力討債SOP」：男性100%不動手

記者黃翊婷／綜合報導

台中市西屯區一間KTV包廂發生「八大妹遭扯髮潑熱湯」事件，網紅T妹（Tiffany Chen）23日深夜在臉書發文談及此事，她表示，很多人都不知道暴力討債的SOP，正規兄弟處理的模式，如果是女性欠錢又很皮，有需要動手都是交給女性處理，男性100％不會動手，因為很「掉漆」（很遜的意思）。

▲▼男子扯著孫女頭髮。（圖／截取自社會事新聞影音）

▲趙男拉扯孫女的頭髮。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方調查，29歲孫姓女子與26歲陳姓女子有2萬元債務糾紛，兩人21日凌晨約在KTV談判，沒想到雙方一言不合爆發肢體衝突，孫女遭到陳女、40歲林姓男子（陳女男友）、26歲趙姓男子痛毆。陳女甚至還拿了一鍋熱湯，直接往孫女頭上倒下去。

台中地檢署複訊後，諭令陳女30萬元交保、趙男10萬元交保、林男5萬元交保。孫女則因為臉部、頸部燒燙傷被送入加護病房，後來轉往普通病房治療，目前沒有生命危險；她也在23日首度發聲，感謝社會大眾關心，希望大家尊重她的隱私，別再傳播相關影片。

▲▼被潑湯正面。（圖／翻攝爆料公社）

▲孫女臉部、頸部燒燙傷。（圖／翻攝自爆料公社）

網紅T妹（Tiffany Chen）23日深夜在臉書發文表示，很多人都不知道暴力討債的SOP，如果是女性欠錢又很皮，正規兄弟的處理方式，有需要動手永遠都是交給女性處理，但頂多就是打巴掌，接著就會要求對方開始打電話向親友借錢，還清欠款才會放人，男性100％不會動手，因為很「掉漆」（很遜的意思）。

T妹接著說，熱湯影片之所以引起關注，是因為手法比暴力討債還要狠，卻只為了2萬元，「欠回經紀費是有時候小姐直接先跟客人代收全額，但要以比例回經紀人」，事後有人認為孫女欠錢活該，但也不能這樣往死裡打，連一旁的男性都出腳踹頭，這已經超越一般的討債模式，「男人出手狂打弱小就不對」。

T妹談八大妹遭潑熱湯事件。（圖／翻攝自Facebook／T妹Tiffany）

▲T妹分析潑熱湯事件。（圖／翻攝自Facebook／T妹Tiffany，下同。）

「要欠錢還要有本事。」T妹還提到，長得漂亮、家族有錢、有背景的人欠錢不會輕易遭到報復，畢竟打人以前還是會衡量對方背景，否則可能會遭到報復，熱湯事件敢這麼狠，就是咬定孫女沒有背景，不怕被報復，「你有錢被打還可以有價目表看，像點菜單一樣，要對方斷手還是全身殘疾的價錢表都有，任君挑選。」

T妹坦言，她看過很多人想要教訓政治人物，開價非常誘人卻無人敢動，「因為打狗還要看主人！貧富差距的悲歌與台灣司法對傷害的輕判，未來事件肯定還會頻繁（發生），這是不會改變的事實。醜人、家族沒錢、沒背景，記住不要做怪、不要欠錢。」

▼T妹臉書全文。

T妹談八大妹遭潑熱湯事件。（圖／翻攝自Facebook／T妹Tiffany）

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