　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他面試5分鐘就被刷掉！原因竟是「無視櫃台接待」　人資曝關鍵

▲▼工作面試,面試,求職。（圖／CFP）

▲外國一名男子因面試時對接待秘書相當沒禮貌而被刷掉。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

去新公司面試時對一切都要非常注意，美國一名網友就在網路上分享，日前他的公司在面試新員工時，有一名男性求職者在開場5分鐘就被刷掉，原因是他對櫃檯的接待秘書相當不禮貌，而這名秘書實際上就是招募經理所假扮的。

根據《每日郵報》報導，美國一名網友在網路論壇Reddit發文表示，自己的公司日前在招募新人時，有一名男性求職者在面試開始不到5分鐘就被刷掉，因為他對櫃檯的接待秘書相當不禮貌，而這位秘書其實是招募經理假扮的。

網友在文中表示，面試時的第一印象非常重要，招募經理之所以這樣做是為了淘汰對周圍人事物不友善的求職者，「他（求職者）對接待秘書完全不屑一顧，對方和他打招呼，他也完全不和對方有眼神交流，當對方試圖攀談時，他也完全沒有興趣接話。」

網友說，招募經理直接在該名求職者進入會議室時跟他說，這間公司團隊裡的每個人都很有價值，都值得被尊重，由於他與接待秘書的互動，所以認為他不適合這個職位，「經理直接告訴他，『謝謝你撥空來，但你的面試結束了。』」

這一經驗讓網友驚呼，真的要對公司裡的每個人都友善才行，有一名網友就分享，自己曾在前往面試時跟電梯裡的一名男性攀談聊天，沒想到對方居然是執行長。還有一名人資分享，「在得到工作前，重要的僅僅是會議室裡的人，任何時候都要保持專注，每個員工都是團隊的夥伴，他們都在對你進行評估。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
文彬逝世親妹首發聲！　手寫信曝光粉絲看哭
快訊／新冠要降級了！指揮中心明召開記者會說明
明中南部有大雨！入夜雨彈轟半個台灣
快訊／國防部公布「中共航母山東號」空拍照　距鵝鑾鼻120浬
太扯！三寶女騎士衝平交道「攔停太魯閣」　最重罰9萬+吊照
快訊／嘉義3死慘劇解剖結果曝　一刀割喉奪兒命...父墜樓斷頸
出現4公里「牡蠣海岸」！　保鮮期有限快來撿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英25歲女走路回家　性侵男「全程緊跟」拖走她！最後畫面令人發毛

「福島核廢水」最快7月排入海　隧道工程距出海口僅剩1km

英國這間「動物園的鳥」真的是工讀生　負責驅趕海鷗維護園區

長期遭大兒子性侵！人妻突然上吊身亡　夫悲痛揭變態真相

平安撤離蘇丹！德國空軍首架載101人飛機抵柏林　瑞士關閉大使館

他面試5分鐘就被刷掉！原因竟是「無視櫃台接待」　人資曝關鍵

路透：南韓百萬人瘋用App「賺小額現金」

俄軍太平洋艦隊出動反潛驅逐艦　在日本海實施軍演

半夜劇痛以為腎結石　18歲女突然「生下女兒」傻眼：生理期正常

歐洲環保署：空污每年導致1200名未成年「過早死亡」

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

67歲周潤發「賭神→跑步王」！　約吳君如爬山...她笑喊：好緊張

廁所練舞「只有我不會？」　肢體不協調跳起來笨笨的

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

國寶雕刻家朱銘辭世享壽85歲　投身藝術70年《太極》成絕響

誤信投資詐騙2800萬飛了！　退休會計師堅持再匯478萬

英25歲女走路回家　性侵男「全程緊跟」拖走她！最後畫面令人發毛

「福島核廢水」最快7月排入海　隧道工程距出海口僅剩1km

英國這間「動物園的鳥」真的是工讀生　負責驅趕海鷗維護園區

長期遭大兒子性侵！人妻突然上吊身亡　夫悲痛揭變態真相

平安撤離蘇丹！德國空軍首架載101人飛機抵柏林　瑞士關閉大使館

他面試5分鐘就被刷掉！原因竟是「無視櫃台接待」　人資曝關鍵

路透：南韓百萬人瘋用App「賺小額現金」

俄軍太平洋艦隊出動反潛驅逐艦　在日本海實施軍演

半夜劇痛以為腎結石　18歲女突然「生下女兒」傻眼：生理期正常

歐洲環保署：空污每年導致1200名未成年「過早死亡」

母親節蛋糕戰！85度C、台中福華搶推造型蛋糕　長榮買1捐1做公益

開車「誤綁架」鹿寶寶　趕緊送回發現地才發現媽媽等好久了

「福壽100%純芥花油」出包！驗出「反式脂肪」標示不實

英25歲女走路回家　性侵男「全程緊跟」拖走她！最後畫面令人發毛

6連霸議員送近萬顆雞蛋！結頭菜、白米一併給　領取條件看這裡

文秀雅痛失文彬首發聲！　「連哥哥的份努力活下去」承諾：不會再哭了

快訊／新冠要降級了！指揮中心明下午4點召開記者會說明

這輛Gogoro塞6電池！他驚嘆「跑得比別人久」…網曝真實原因

合歡山杜鵑花況不到2成！假日高乘載管制　山路泥濘賞花客小心

解密「女不嫁男不娶」的害羞文化　摩梭人靠摸黑「走婚」傳宗接代

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

國際熱門新聞

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

飲料冰櫃驚見遺體　竟是猝死旅客

美9歲男童出國玩　下飛機30分鐘遭槍擊慘死

閨蜜做的起司蛋糕！她吃完當場昏迷

紐西蘭克馬得群島規模7.3強震　發布海嘯警報

3台人命喪澳洲　25歲死者母淚：無法想像有多痛

肯亞邪教挖出47屍！　洗腦「集體絕食」見耶穌

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

Google母公司大裁員　CEO年薪近70億

男綁架拖走女外送員！AirPods竟救了她

正妹遭霸凌12年！被拖廁所「額頭撞馬桶」

男友打呼太大聲　她錄音PO網成功賺錢

迪士尼樂園「巨大噴火龍」突起火狂燒

思念亡母　男童在媽媽墳前寫作業

更多熱門

相關新聞

3招寫出「含金量履歷」讓HR記住

3招寫出「含金量履歷」讓HR記住

無論是剛剛想找工作的畢業生或是已經有工作經驗的老鳥，想要轉換職場，好的履歷非常重要，可以透過完美的撰寫技巧，在眾多的人力資源中，脫穎而出，以下就是求職履歷的三個撰寫技巧，掌握人資、主管記憶點。

劇痛以為腎結石　18歲女送醫意外「生下女兒」

劇痛以為腎結石　18歲女送醫意外「生下女兒」

蔡英文接見美國維吉尼亞州長　歡迎到台灣設立商務辦事處

蔡英文接見美國維吉尼亞州長　歡迎到台灣設立商務辦事處

南韓要求美國以核武「報復」來自北韓的攻擊

南韓要求美國以核武「報復」來自北韓的攻擊

狂開48公里　女發現小狗「卡引擎」嚇壞

狂開48公里　女發現小狗「卡引擎」嚇壞

關鍵字：

面試求職美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

《嗨！營業中》無預警爆集體請辭

台中潑湯女出血　就醫診斷為「先兆性流產」

AV傳奇女優回歸！　神之乳暴動

Jennie「無罩戰服」一舉手辣噴鼻血

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

台中潑湯女先兆性流產　婦產科醫師說話了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

好市多捕蚊燈「3天抓200隻蚊子」！網卻搖頭：已退貨

焦糖汪養出夢幻毛色　仙氣帥暈千人

摩鐵狂歡5hrs！金毛男曝「魚訊花錢叫來的」

遭老婆婚變　鄭浩南「現身麵攤」近照網看呆

高雄3國小「全校不足40生」確定掰了！

日本自殺森林掛滿飛機杯　原因曝光

愛吃「國民早餐」！男大生4個月後慘洗腎　致病關鍵曝

林襄流量失靈丟代言！　李多慧一來台廠商態度秒變

更多

最夯影音

更多
2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂
老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

老婦無故推倒巷內機車！　被爆是慣犯...惡行引眾怒

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

婦人誤把煙火當香點燃　火花亂噴→淡定插爐內

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

騙外國女友吃臭豆腐　咬到下秒變臉爆粗口

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面