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蔡英文接見美國維吉尼亞州長　歡迎到台灣設立商務辦事處

▲▼總統蔡英文接見美國維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文接見美國維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文24日接見美國維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）時表示，歡迎維吉尼亞州來台設置商務辦事處，持續深化雙邊的經貿關係；也期待雙方能展開更多元的合作計畫，在教育及學術等領域持續加強合作交流。

蔡英文表示，這個月初，她剛完成訪問友邦瓜地馬拉和貝里斯，期間也過境美國，很高興回國後，能夠陸續接待來自美國的好朋友，維吉尼亞州和台灣有長達42年的姊妹州夥伴關係，楊京州長上任後的首次海外訪問，也選擇來到台灣，格外具有意義。

蔡英文說，今年2月，維吉尼亞州的眾議會，全體跨黨派議員通過決議案，支持台灣國際參與；同樣在2月，維吉尼亞州的參、眾議會，也無異議通過「研議在台設立商務辦事處」的法案，楊京州長也已經簽署生效。

蔡英文表示，去年台灣成為維吉尼亞州在亞洲的第5大進口來源國，也是第4大出口市場，非常歡迎維吉尼亞州，到台灣設置商務辦事處，持續深化雙邊的經貿關係。

蔡英文說，台灣和維吉尼亞州，在教育文化等領域也有長久的合作關係。去年8月，完成了教育合作備忘錄第二次續約，相信在推動華語和英語教育方面，能夠共同創造更多豐碩的成果。維吉尼亞州有許多知名學府，包括維吉尼亞大學、維吉尼亞理工大學及維吉尼亞軍校等，這些學校很多優秀校友在台灣，都成為各領域的重要人才。

隨後，楊京致詞時說，維州和台灣有許多共同點，雙方人民都具獨創力與天賦，他非常期待進一步發展更加強健與持久的友誼；因此，今天早上，他很高興簽署行政命令，同意在台灣設立駐台商務辦事處，有助深化與台灣的經貿關係。

楊京表示，這將是維州在海外設立的第4個商務辦事處，其他則在德國、南韓與日本，代表維州堅定承諾，希望促進合作，強化與台灣之間的關係。新成立的維吉尼亞州台灣商務辦事處將在駐美代表處蕭美琴大使與維州今年稍早成立的友臺小組帶領下，進一步提升與台灣的友好關係。

楊京提到，數字會說話，去年維州出口台灣的產品總額比2020年增加27%，在全美各州中居冠。維州每年也從台灣進口超過10億美元的產品，他非常期待雙方持續推動這樣的動能。雙方進出口中，前三大品項主要為高科技和農產品，盼雙方貿易量持續快速成長。

他說，維州有一流的農產品，而領先的物流和運輸基礎設施能使他們在維州、美國與世界各地和大家分享他們的產品。此外，維吉尼亞港是維州經濟核心，公認為北美州最好的港口，他相信在台設立商務辦事處後，維吉尼亞港將可以增加彼此貨運量，使雙方受惠。

楊京表示，在維州的臺灣企業已讓他們見證台灣製造業的專業實力，特別是在半導體、電子科技產業等方面。維州有獨特的地理位置，特別適合吸引半導體製造業到美國，因為他們有紮實的資通訊科技、基礎建設、豐沛的科技人才，以及優異的數據中心與網路安全生態系統。

▼總統蔡英文接見美國維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文接見美國維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin）。（圖／總統府提供）

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