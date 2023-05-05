快訊／馬祖岸巡私吞軍糧擴大！3軍士官被押後　再1女士官遭聲押

▲海巡署馬祖岸巡隊林姓參謀主任涉侵占國軍罐頭案，其中3人已羈押禁見，檢方4日再聲押1女上士。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

記者黃宥寧／台北報導

海巡署馬祖岸巡隊參謀主任林佑柏夥同下屬涉侵佔國軍罐頭，疑轉手盜賣到台灣，上月士林地檢署指揮廉政署執行搜索，林姓主任、曾姓少校後勤官及張姓女上士被依涉犯貪污治罪條例中侵占公有財物罪遭羈押禁見。對此，檢方昨（4日）再展開搜索，複訊後認曾姓女上士涉侵占公用財物罪嫌，有勾串共犯等證據，向法院聲押禁見。

士林地檢署於上月20日指揮廉政署北調組兵分多路搜索，約談林姓參謀主任等6名人，複訊後，認林姓主任、曾姓少校後勤官及張姓女上士3人罪嫌重大，向士林地院聲押禁見獲准。

對此，檢方昨（4日）發動第二波搜索，南下將首波搜索未到案的曾姓女上士（約30歲）帶回，經複訊後認她涉貪污治罪條例第4條第1項第1款侵占公用財物罪嫌，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，羈押原因及必要，漏夜向法院聲請羈押禁見。預計今下午開庭。

據了解，林3人涉侵佔罐頭品項有花生麵筋、紅燒牛肉、玉米罐頭、鮪魚鹹罐頭以及甜八寶粥等，他們疑用公務船運送到碼頭並透過往返台灣與馬祖交通船運送到台灣，再由不知情友人幫忙接貨運送。

檢調日前前往林男家搜索，發現零星罐頭，張女家則搜出數量較多罐頭，而這些罐頭上並無印海巡或是軍用特別字樣，檢方上月20日複訊後，認3人涉犯貪污治罪條例侵占公有財物罪、且有未釐清部分，有串、滅證等之虞，向法院聲押禁見裁准。

由於案發時間為去年年底，至於3人犯案時間長達多久，侵佔罐頭數量，是否有侵佔販賣牟利等，後續將持續調查。