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蘇貞昌難過好友朱銘過世　「感謝他把一輩子的功夫奉獻給台灣」

▲▼前行政院長蘇貞昌是朱銘的「大粉絲」。（圖／蘇貞昌臉書）

▲前行政院長蘇貞昌是朱銘的「大粉絲」。（圖／蘇貞昌臉書）

記者陶本和／台北報導

台灣國寶級藝術家朱銘23日辭世，前行政院長蘇貞昌晚間表示，得知好朋友過世，他非常難過，感謝朱銘願意把一輩子的功夫奉獻給台灣，培養更多的藝術種子，成就未來更多的國際級藝術大師。

蘇貞昌表示，今天得知自己的好朋友、台灣國寶級藝術家朱銘過世，實在非常難過。三年多前，他還以行政院長的身份出席朱銘的美術館20週年慶和新作發表會。蘇貞昌表示，朱銘雖然已經八十多歲，但他的創作熱情不但不曾熄滅，更永遠帶著笑容來迎接每個來訪的客人。

蘇貞昌指出，從自己擔任台北縣長時，就開始結緣，朱銘感謝他和台北縣府團隊克服法令困難，重新規劃當地的環境和交通，完成創立美術館的夢想，「我其實更感謝他，願意把一輩子的功夫奉獻給台灣，培養更多的藝術種子，成就未來更多的國際級藝術大師」。

蘇貞昌說，也許就像朱銘大師所說的：「林懷民笑我是瘋子，才會蓋一個這麼大的美術館，還養這麼多人。」能夠把別人認為最困難的事情接下來做，並堅持到底、把事情做好的人，在外人看起來不都是充滿熱情的瘋子嗎？朱銘大師的作品已享譽國際，但他的精神和熱情，才是遺留給我們最珍貴的寶物。

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