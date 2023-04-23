朱銘離世享壽85歲！　侯友宜「深感沉痛」：向大師致敬

▲國寶級雕刻大師朱銘辭世。（圖／朱銘文教基金會提供）



記者崔至雲／新北報導

台灣知名雕刻家朱銘驚傳在住家中輕生辭世，震驚各界。新北市長侯友宜晚間也在臉書上表示「向大師致敬！」，「在國際上享有盛名的朱銘老師，對我國藝文發展有重大、卓越之貢獻，聽聞他的離世，深感沉痛」。同時他也說，不捨國家瑰寶隕落，還望家屬節哀，並再次對朱銘大師致上最深的敬意。

朱銘22日晚間在台北市士林區住家內死亡，其妻發現他上樓運動多時卻未下樓，驚覺有異上樓查看，發現朱銘陳屍在2樓運動房內輕生，妻子緊急報警求助，但警消人員到場發現朱早已身亡多時，家屬也拒絕送醫搶救。

對此，侯友宜表示，在國際上享有盛名的朱銘老師，對我國藝文發展有重大、卓越之貢獻，傍晚聽聞他的離世，深感沉痛。

侯友宜回憶起1976年，朱銘推出作品「同心協力」引發國人的共鳴，讓當時面臨種種危機的台灣，從內部凝聚出一股團結的力量，接下來20年時間，朱銘大師的作品從亞洲拓展至歐美，他不但成為世界級藝術家，更讓全世界看見台灣。

侯友宜說，大師還將文化深耕台灣，1999年在新北金山創設了戶外雕刻美術館—「朱銘美術館」，讓作品與自然環境相互呼應，開展了傳統與現代的對話。「不捨國家瑰寶隕落，還望家屬節哀，並再次對朱銘大師致上最深的敬意」。

