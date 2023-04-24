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藍綠哀悼朱銘輕生過世　國寶隕落大師精神永存人民心中

▲▼朱銘。（圖／ETtoday資料照）

▲朱銘22日晚間在住處輕生。（圖／ETtoday資料照）

中央社

知名雕塑家朱銘22日晚間辭世，享壽85歲。民進黨表示，朱銘一生透過藝術作品，落實本土的精神傳達台灣價值；國民黨主席朱立倫指出，國寶隕落，感謝朱銘大師一生為文化藝術的奉獻，望家屬節哀。

朱銘1938年生於苗栗通霄，15歲師從傳統木雕師傅李金川，踏入雕刻生涯，後投入雕塑大師楊英風門下學習現代雕塑。

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1976年，朱銘在國立歷史博物館舉辦首次個展即造成轟動，於台灣藝壇嶄露頭角。其創作風格融合傳統木雕與現代雕塑的精神，於西方現代形式表現中深藏東方的精神性，被視為1970年代台灣鄉土運動的象徵。

▲國寶級雕刻大師朱銘辭世。（圖／朱銘文教基金會提供）

▲朱銘長期有高血壓等慢性病，近來情緒低落。（圖／朱銘文教基金會提供）

對於朱銘辭世，朱立倫晚間透過臉書表示，驚聞朱銘辭世，同感悲悼不捨，大師一生奉獻藝術，將台灣雕刻藝術在世界發光發熱。

朱立倫說，他擔任新北市長期間多次參訪朱銘美術館，並頒給朱銘第一屆新北文化貢獻獎。「感謝大師一生為文化藝術的奉獻！國寶隕落，望家屬節哀，再次敬向朱銘大師致敬！」

▼朱銘1999年於新北市金山區創建朱銘美術館，「單鞭下勢」太極系列是著名作品之一。（圖／翻攝自朱銘美術館）

▲▼。（圖／翻攝自朱銘美術館）

民進黨晚間發布新聞稿指出，朱銘是台灣當代美術界傑出的藝術家，其一生透過藝術作品，落實本土的精神傳達台灣價值，貢獻卓著，備受各界肯定。

民進黨說，朱銘長期為台灣藝術發展努力，透過創新與實踐，堅持理念，其鄉土、太極到人間系列等多項經典作品，更是備受民眾及國際喜愛與肯定；相信朱銘為台灣在地文化耕耘的用心，大師精神永存，也將根植人民心中。

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