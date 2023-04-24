朱銘作品「這件」最熱門！　台灣首席拍賣官曝價格

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朱銘作品《太極系列單鞭下勢》最熱門　台灣首席拍賣官曝價格

記者黃翊婷／綜合報導

台灣國寶級藝術家朱銘（85歲）被發現在家中辭世，震驚社會各界。台灣首席拍賣官陸潔民對此表示遺憾，他也分享，朱銘的作品深受收藏家喜愛，其中經典作品《太極系列−單鞭下勢》最受歡迎，2010年的時候曾有2名收藏家搶著要買單鞭下勢的小型木雕，寬不到1公尺就超過4000萬元。

朱銘《太極系列−單鞭下勢》。新竹科學園區靜心湖太極廣場。（圖／翻攝自Google地圖）

▲朱銘作品《太極系列−單鞭下勢》。（圖／翻攝自Google地圖）

朱銘本名朱川泰，是台灣知名的國寶級雕刻家，2021年才被香港Tatler雜誌選為「亞洲最具影響力文化人士」之一，沒想到今年4月22日就在士林住家中被發現離世，消息在23日傳開並獲得證實，震驚社會各界。

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▲國寶級雕刻大師朱銘辭世。（圖／朱銘文教基金會提供）

▼▲朱銘15歲開始學習雕刻，一生都為藝術付出。（圖／朱銘文教基金會提供）

▲國寶級雕刻大師朱銘辭世。（圖／朱銘文教基金會提供）

財團法人朱銘文教基金會表示，創辦人朱銘22日在台北離世，享壽85歲，同仁以無比傷痛的心情，代表家屬向海內外長期支持朱銘、朱銘美術館的人致謝，未來會繼續秉持朱銘推廣藝術的精神，繼續深耕朱銘美術館，「把藝術的種子，種活在您我的心田。

根據《自由時報》報導，台灣首席拍賣官陸潔民聽聞朱銘辭世的消息也深感遺憾，他回憶道，朱銘的作品是收藏家最喜愛的，其中《太極系列》拍賣價格最穩定，《太極系列−單鞭下勢》更是所有收藏家最喜歡的姿勢，2010年的時候曾有2名收藏家搶著要買，寬不到1公尺就超過4000萬元，堪稱是小型木雕中最高價的1件。

《太極系列》作品是朱銘領悟簡化「形」的外在，並往「精神」內涵深化，進而獨創出來的個人雕塑風格，造型簡潔、體感增強，《太極系列−單鞭下勢》就是取自太極武學單鞭下勢的動作。

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