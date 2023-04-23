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朱銘2021年獲選「亞洲最具影響力文化人士」！基金會不捨回應

▲▼朱銘22日在士林住處辭世，享壽85歲。（圖／朱銘文教基金會提供）

▲朱銘22日在士林住處辭世，享壽85歲。（圖／朱銘文教基金會提供）

記者郭世賢、柯振中／台北報導

國寶級雕刻家朱銘22日在士林住家中離世，被家人發現時已明顯死亡，目前遺體已經報驗，家屬也對死因沒有意見。對此，財團法人朱銘文教基金會痛心回應，創辦人朱銘22日離世，全體同仁以無比傷痛的心情，代表家屬感謝海內外各界人士長期以來的支持，「本會將持續秉持朱銘先生推廣藝術教育的精神，繼續深耕朱銘美術館—把藝術的種子，種活在您我的心田。」

財團法人朱銘文教基金會表示，創辦人朱銘先生22日在台北離世，享壽85歲，同仁以無比傷痛的心情，代表家屬向海內外長期支持朱銘、朱銘美術館的人致謝。

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朱銘文教基金會表示，未來會繼續秉持朱銘先生推廣藝術的精神，繼續深耕朱銘美術館，「把藝術的種子，種活在您我的心田。」

以下為朱銘生平：

1938 年 出生於苗栗通霄。

1950 年 通霄國小畢業。

1953 年 向李金川學習木刻。

1966 年 第 21 屆全省美展雕塑部優選獎。

1967 年 第 22 屆全省美展雕塑部第三名。

1968 年 師事楊英風學習現代雕塑。

1974 年 至 1976年間 任國立臺灣藝術專科學校（現國立臺灣藝術大學）雕塑、兼任技術教師。

1976 年 擔任白景瑞導演電影《人在天涯》雕刻技術指導，隨劇組前往羅馬。

1976 年 獲中國文藝協會第17屆「文藝獎章」，美術雕塑獎。

1976 年 獲第 14 屆「中華民國十大傑出青年獎」。

1976 年 獲第 2 屆「國家文藝獎」。

1977 年 再次赴羅馬。

1979 年 全省美展第 33 屆雕塑部評審委員。

1980 年 全省美展第 34 屆雕塑部評審委員。

1980 年 首度赴美，至紐約進行創作，踏上國際藝術舞臺。

1982 年 設計雄獅新人獎獎座。

1987 年 開始闢建朱銘美術館。

1987 年 設計中華民國孝行獎獎盃〈羔羊跪乳〉。

1990 年 新加坡總理李光耀暨夫人參訪朱銘工作室。

1990 年 應國際建築大師貝聿銘之邀，赴香港為新中國銀行大樓創作《太極系列》作品〈和諧共處〉。

1993 年 國際奧會主席薩馬蘭奇拜訪朱銘。

1996 年 成立財團法人朱銘文教基金會。

1998 年 香港霍英東基金會頒發「霍英東獎」。

1999 年 朱銘美術館開幕。

2000 年 朱銘美術館獲日本第 14 屆「東京創新大賞海外賞」。

2002 年 獲日本岐阜縣美術館第 2 回「円空賞」。

2003 年 朱銘獲天主教輔仁大學頒授名譽藝術博士學位。

2005 年 獲頒 93 年「行政院文化獎」。

2007 年 獲日本頒授第 18 屆福岡「亞洲文化獎－藝術‧文化獎」。

2011 年 獲頒香港中文大學榮譽文學博士學位。

2017 年 獲頒第一屆「新北市文化貢獻獎」。

2018 年 獲亞洲協會於香港頒予第六屆「亞洲藝術創變者大獎」。

2018 年 獲頒第二屆「蔡萬才臺灣貢獻獎」。

2018 年 獲頒第 16 屆「華人領袖遠見高峰會」終身成就獎。

2019 年 獲頒第十屆「總統文化獎－文化耕耘獎」。

2021 年 獲香港 Tatler 雜誌選為「亞洲最具影響力文化人士」之一。

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