蔡英文頒發褒揚令　追思辜寬敏「讓台灣成為更好的國家」

▲蔡英文今天下午出席「逆風蒼鷹辜寬敏」追思紀念會。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏今年2月底辭世，享耆壽97歲。總統蔡英文23日頒發褒揚令並表示，辜寬敏用一生壯大了台灣民主的力量，讓世世代代的台灣人生活在民主的環境中，辜走完了人生最後的花道，其精神永遠激勵著自己，要繼續為台灣的民主、自由而努力，讓台灣成為更好的國家。

辜寬敏一生致力台灣獨立、台灣制憲運動，2019年民進黨總統初選期間他力挺賴清德，要蔡英文好好當「國母」，而後當蔡英文確定代表民進黨競選總統連任總統，辜即站台支持蔡英文，重提自己過去曾說「穿裙子不能當總統」等語，強調蔡英文是台灣歷史上第一位女性總統，「所以不能讓她失敗」。

台灣制憲基金會今天下午舉行「逆風蒼鷹辜寬敏紀念會」，包括正副總統蔡英文、賴清德、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮等政要與會追思。

蔡英文會中頒發褒揚令給辜寬敏遺孀辜王美琇。蔡英文表示，「辜老是陪伴我們在民主道路上打拚的重要的前輩」，今天她代表政府頒發褒揚令，感謝辜寬敏對台灣的貢獻，「辜老用他的一生壯大了台灣民主的力量，這股力量可讓台灣開出民主的果實，讓世世代代的台灣人都能生活在民主的環境中」。

蔡英文表示，辜寬敏曾說，只要是對國家、企業有幫助的，他都會盡自己的力量去做，所以，他做公益、辦雜誌、到全國的鄉鎮走透透，終其一生都是在為台灣奮鬥；辜寬敏創建了新台灣國策智庫、新台灣和平基金會、台灣制憲基金會，不僅培育政府人才，也提出許多政策建言，引領台灣向前走。

蔡英文說，「辜老走完了人生最後的花道，留下對台灣致情熱愛，他為這片土地奉獻、付出的精神，永遠激勵著我們，要繼續為台灣的民主、自由而努力」，未來她將以台灣為念，將辜寬敏的理念傳承下去，守護民主化的果實，讓台灣更為堅韌、強韌，更為一個好的國家，「我們一起努力，謝謝大家」。

此外，辜寬敏的長子辜朝明致詞談及，辜寬敏生前最放不下的是台灣與中國未來的關係，他常說，若是台灣與中國不能建立正常的關係，台灣不可能成為正常國家，也曾說倡議台灣獨立不困難，困難的是如何建立一個架構，讓兩邊的人民可以共存、共好；辜寬敏也深信，正如美國和英國，台灣人民與中國人民必須建立更密切的關係，這樣的發展現在並未發生，表示有些條件尚未齊備，他想要告訴中國領導人：他所提出的「兄弟之邦」可以建立更好的基礎。

辜朝明表示，辜寬敏非常認真地想要親自向中國領導階層說：拉近兩邊關係有更好的方法。他表示，雖然父親已經沒有親自說服中國領導人的機會，「但我們還在」，仍然可以努力去建立一個新架構，確保區域的和平與繁榮，「台灣繼續努力，我父親在天上，一定會非常欣慰」。