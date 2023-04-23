中國駐法大使盧沙野再惹議　綠委酸：衝突製造者

▲盧沙野接受電視媒體專訪。（資料照／翻攝中國駐法大使館）

記者呂晏慈／台北報導

中國駐法大使盧沙野日前接受法國電視專訪，因不滿主持人稱毛澤東屠殺百萬人，動怒批評「您有念過書嗎」，引發關注。對此，民進黨立委王定宇23日表示，盧沙野的發言不僅讓中國丟臉，還因此讓法國人了解台灣面對的威脅，以及台灣有怎麼樣的惡鄰居；民進黨立委林楚茵也說，全世界都看出中國才是衝突製造者，台灣不可能跟這種無賴站在一起。

盧沙野近日接受法國媒體訪問，主持人稱，法國前總統、戴高樂將軍1964年與中國建交，讚許世界出現一個非白人勢力，但當時毛澤東這位「歷史罪犯」掌權，正屠殺、折磨數百萬人，「很多西方國家都認為戴高樂當時錯了，如今與中國交往上很可能再犯同樣的錯」；盧沙野當場惱怒，批評對方「每次訪問我都用過去的不實流言詭辯，您不誠實」，並怒嗆「這不公平、不確實，您有念過書嗎？停！我今天來不是為了和您談論這些流言」。

對此，王定宇今天接受媒體訪問時表示，盧沙野「又盧、又沙、又野」，恰如其分地代表了中華人民共和國的形象，當節目的主持人提出質疑的時候，盧沙野無法回答，竟然直接槓上主持人，其發言不僅讓中國丟臉，反而幫助法國人大量了解台灣面對的威脅，以及台灣有怎樣的惡鄰居，反而讓台灣被看見。

林楚茵則表示，盧沙野被主持人質疑到氣噗噗，針對台灣前途講不贏，竟然罵主持人沒唸書，風度盡失，更脫口而出「前蘇聯國家沒有如同主權國家的確實地位」，引起波羅的海三國外長及烏克蘭駐法大使向中國政府提出正式抗議；同樣面對尖銳提問，我國駐法代表吳志中以沉著態度、理性回應，展現台灣友善、民主的一面。