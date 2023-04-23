崑科大師生規畫園區生態書　水道博物館初擔模特兒入圍金點新秀設計獎

▲崑山科技大學視覺傳達系學生李宜燕(中)、李繻雲(左)，以博物館為標的，製作兼具教育及實用性的生態書做為製作專題，並入圍國內設計界最高榮譽金點新秀設計獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國定古蹟山上花園水道博物館，除擁有豐富人文及建築資產以外，寬廣開闊腹地，多元林木植栽，更是自然生態絕佳教育場域，近來有崑山科技大學視覺傳達系學生，以博物館為標的，製作兼具教育及實用性生態書做為製作專題，並入圍國內設計界最高榮譽金點新秀設計獎，讓百年園區與年輕設計激盪出全新篇章。

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文化局長謝仕淵指出，水道博物館開館以來，除了在各項功能性目的持續精進外，也希望充分發揮特色，並且融入區域，這幾年來，感謝在地廠商全興資源再生股份有限公司協助，除了認養中央廣場老樹以外，並且協助製作樹木解說牌，讓民眾更能親近園區，寓教於樂，也開啟博物館與地方的連結。

半年前，崑科大視覺傳達系李宜燕、李繻雲兩位同學向全興公司提案，希望以水道博物館為標的，製作兼具生態介紹及園區導覽的工具書，做為畢業製作專題；經過審核通過，由全興與館方反覆檢視修正，完成了名為「森生」的工具書。

李宜燕表示，「森生」是融何水道博物館歷史環境的工具書，挑選出水道博物館內特別具有代表性的樹木，例如親王手植的琉球松、第一批引進台灣的木麻黃、罕見的白蓮霧等，以說故事的方式介紹它們與水道的關係、植株本身的客觀特色，以及在園區地圖上的位置，讓使用能夠按圖索驥尋找，最後筆記欄的設計，還可以寫下觀察心得，增加整本圖鑑的互動性與趣味性。

精美細緻的設計與概念呈現，果然引起注意，日前金點設計獎公布入圍名單，「森生」在眾多對手角逐下，獲得肯定，入圍金點新秀設計獎，將與全國優秀年輕設計佳角逐金獎榮譽。

館方表示，這是首度以館方題材為主題的設計，獲得入圍肯定與有榮焉，日後將深化與產業、學術的交流互動，展現博物館多元價值。