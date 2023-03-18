助攻搶600萬國際客！故宮「閉館日專案開放」　幕後推手是他

▲搶攻國際旅客，故宮博物院閉館日將專案開館。（圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

國境開放，交通部力拼今年600萬國際旅客來台，祭出自由行5千元消費金及團客補助等搶客，不過國外客必訪的故宮博物館因疫情每周一休館，讓旅遊業包裝行程縛手縛腳，如今傳出故宮閉館日將專案開館，幕後推手是總統府秘書長林佳龍，旅遊業向林佳龍反映後，3天內促成故宮專案開館，助攻爭取國際旅客。

爭搶疫情後國際觀光客，交通部祭3大補助要搶攻今年600萬國際旅次來台，不過國際觀光客來到台灣必訪的故宮博物院，先前因應疫情以及人力調度問題，調整開放時間為每周一休館，在疫情後旅遊鬆綁後，也造成部分國際旅客與旅遊業者規劃包裝行程不便。

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中華民國導遊協會理事長許冠濱指出，2020年7月之前，故宮博物館是全年無休，每年來台旅客相當多，大多偏好去故宮博物館，特別是歐美客人，來台行程以故宮為第一首選，台灣故宮博物館為世界知名博物館之一，肩負兩種意義，第一是觀光宣傳，第二是讓全世界愛上台灣，但如今卻因人力不足導致每周一休館，讓包裝行程少了一大吸引力。

中華民國導遊協會與台灣觀光協會表示，因近期有許多國際遊客搭乘郵輪來台，逢周一故宮休館而影響來台期待，由於開放時間也涉及跨部會協調，協會向前交通部長、現任總統府秘書長林佳龍反映後，林委請交通部觀光局與故宮博物院協調，目前已確定針對部分國際旅客到訪進行專案開館，爭取國際旅客來台旅遊。

▲導遊協會向總統府秘書長林佳龍反映後，成功爭取故宮閉館日專案開館。（資料圖／記者周宸亘攝）

許冠濱說，因近期歐美日等國家約有5艘郵輪近9千人次到訪台灣，停泊期間恰巧逢故宮休館，行程少了故宮，最好的行程沒有包裝進去，影響來台旅客觀光旅遊預期感，他向故宮反映過無效。

不過該情況就在他傳出2封關鍵line後出現曙光，許冠濱指出，因總統府秘書長林佳龍曾擔任過交通部長，當時他透過line向林佳龍反映，第一封寫故宮休館對台灣觀光的影響，第二封反映近期5艘郵輪有到訪故宮需求，盼未來休館日針對國際觀光客來台採申請制，以利旅遊業規劃包裝行程，林佳龍沒有「已讀不回」，還馬上透過觀光局與故宮協調，3天內就促成專案開館。

許冠濱表示，各界積極推廣港口城市及周邊觀光資源，旅客來台觀光，不僅帶入經濟效益，也提供觀光產業人才包括導遊領隊工作機會，因此也特別感謝林佳龍長期對於觀光業者的關心與協助，讓許多國際旅客也感受到政府對於旅遊業的重視及應變效率，也感謝觀光局、故宮博物院對爭取國際旅客來台的努力。