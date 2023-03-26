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櫻花祭謝幕花旗木接力登場　台南山上花園水道博物館迎接盛夏

▲台南山上花園水道博物館花旗木接力綻放，「山仔頂大道」以及「巴爾頓大道」旁，一串串垂掛的花旗木及南洋櫻隨風飄逸，帶動另外一波賞花潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館花旗木接力綻放，「山仔頂大道」以及「巴爾頓大道」旁，一串串垂掛的花旗木及南洋櫻隨風飄逸，帶動另外一波賞花潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節連假引起驚豔的台南山上花園水道博物館淨水池櫻花群，已經開始凋謝，取而代之的是博物館區的花旗木接力綻放，沿著園區幹道主要幹道「山仔頂大道」以及「巴爾頓大道」旁，一串串垂掛的花旗木及南洋櫻隨風飄逸，搭配造型獨特的遊園小火車，讓民眾直呼一秒上到阿里山，也帶動另外一波賞花潮。

▲台南山上花園水道博物館花旗木接力綻放，「山仔頂大道」以及「巴爾頓大道」旁，一串串垂掛的花旗木及南洋櫻隨風飄逸，帶動另外一波賞花潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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山上花園水道博物館擁有廣大戶外空間，從日治時期開始，就栽種不少林木，後來規劃成為市政府苗圃，林相豐富，在博物館區除了原有的羅漢松、火焰木、阿勃勒、鳳凰樹、木蘭花等樹種外，開館以來，館方也規劃了包括台灣苦楝、洋紅風鈴木、聖誕白雪、花旗木及南洋櫻等樹種；至於淨水池則栽種了包括河津櫻、八重櫻、富士櫻等櫻花，成為大型植物園；除此之外，從園區入口栽種的杜鵑、鼠尾草、玫瑰花、九重葛、馬櫻丹及粉葉金花，館方也在C館東側開闢花海區，每年春節及暑假前後，繁花似錦，隨著四季輪替，為園區帶來不同風情，也更符合花園的稱呼。

▲台南山上花園水道博物館花旗木接力綻放，「山仔頂大道」以及「巴爾頓大道」旁，一串串垂掛的花旗木及南洋櫻隨風飄逸，帶動另外一波賞花潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

4年前，館方在「山仔頂大道」以及「巴爾頓大道」旁，栽植了40餘株花旗木及南洋櫻，其中花旗木主要分布於園區內的巴爾頓大道兩側，大道兩側還有日治時期種植的大王椰子林。花旗木原生於泰國及東南亞地區，喜高熱環境，三月份就可看到它開花，盛開時成串的花完全覆蓋住枝幹，與有黃金雨之稱的阿勃勒極為類似，因此被稱為「桃紅陣雨樹」。

館方表示，隨著氣候越來越炎熱，花旗木已經進入盛開期，從現在開始到清明連續假期，將是賞花最佳時節，遊客可以把握這段時間，感受繁花熱情。

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