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忘帶悠遊卡！她意外發現「北捷隱藏服務」　站務員1舉動超暖心

▲▼ 。（圖／網友Rose Lin授權引用）

▲Rose Lin忘記帶悠遊卡和錢包出門。（圖／網友Rose Lin授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「我不知道捷運站有這麼便利的服務！」女網友Rose Lin日前發文表示，她因為急著出門上課，便忘了帶錢包和悠遊卡，而當她焦急之際，遇到兩位天使站務員，不但協助她處理，甚至還借她錢買捷運幣，讓她很感動。貼文曝光後，也引發網友討論。

Rose Lin在臉書社團「我是土城人 我愛土城區」上發文直呼，「我很幸運的在新北海山捷運站碰到了二位天使！」日前她急著出門上課，不料卻忘了將錢包和悠遊卡帶出門，本來想用手機支付，但卻發現自己什麼也不會，於是她便決定詢問站務員該怎麼辦？

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／我是土城人 我愛土城區）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／我是土城人 我愛土城區）

兩位小姐相當熱心的協助，幫Rose Lin用身分證借一趟卡費，「拿著收據到任何捷運櫃檯都可以還款」。接著小姐就說，「因規定只能一趟，到學校有辦法跟同學借回程的錢嗎？」

Rose Lin回憶道，當時她雖然回答「可以」，但在登記資料的同時，另一位小姐卻掏出50元，「說她（指站務員）私人先借我，這樣我就不用跟同學借了。」當下她除了頻頻道謝、詢問怎麼還錢，已經感動到無法思考其他事情，「這50元我不會拿去買捷運幣，我會留下來給自己一個紀念，更是提醒自己，時時行善的善緣會在出其不意間的扶我一把」。

▲▼ 。（圖／網友Rose Lin授權引用）

▲Rose Lin相當感動。（圖／網友Rose Lin授權引用）

貼文曝光後，就有網友留言分享，「我也曾經受府中站站員私人借錢，當時趕著上班，錢包、悠遊卡都沒帶，真的超級感激」、「高中時也曾忘記帶錢包，結果悠遊卡沒錢，詢問處姐姐也是私人借我錢讓我順利搭上車，隔天趕快拿錢去還給人家，當下真的覺得在台灣真好」、「海山捷運站的捷運人員很棒，我也曾經受過站長的幫助，非常感恩」。

事後Rose Lin則向記者表示，她隔天有找徐姓站務員再次道謝，並且要把50元還給借她錢的站務員，不過對方剛好不在，「我幾乎每天會搭捷運，所以希望能再碰到她」。

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