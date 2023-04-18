沒戴口罩搭捷運！　阿伯下秒「1舉動」讓他呆住了

▲原PO沒戴口罩進入車廂，被阿伯示意要戴好。資料照，與本文無關。（圖／記者黃資真攝）

記者曾筠淇／綜合報導

自昨（17）日起，搭乘公共運輸交通工具及特定運具時，不再強制民眾戴口罩。不過，就有一名男網友發文表示，他搭捷運時沒戴口罩，就被阿嬤念、被阿伯示意要戴好，讓他很不解。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

這名網友17日在Dcard上，以「搭捷運不戴口罩還是會被念」為題發文，提到現在搭乘大眾交通運輸工具已經不強制戴口罩了，但上學途中，他卻被一個阿嬤念，後來進入車廂，也有個阿伯示意要他戴口罩。對此，他便感到不解，現在不是可以不戴了嗎？他只是想好好呼吸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「伯伯跟阿嬤告訴你，你戴口罩比較好，各種意義上的我猜啦」、「今天連公車司機都沒戴了，他看到我沒戴好像也很開心」、「老實說我現在走在路上都沒在戴口罩，因為現在天氣越來越熱，再戴下去我真的受不了」、「確診兩次的我還是會戴啦」、「勇者，猜你是得過了才真的不怕」。

▲雖然口罩令再鬆綁，但多數人還是戴好戴滿。（圖／記者戴若涵攝）

也有網友直言，「你就直說咩！剛改沒多就不是所有人都知道」、「直接說就好了啊，又不是每個人都有關注到不用再戴口罩的消息」、「不會跟他說現在就可不戴嗎」。

口罩令昨日再放寬，目前仍要全程戴口罩的場所只剩下「醫療照護機構」和「救護車」，大眾交通運輸工具已從強制戴口罩改成「建議」戴口罩，由民眾自主決定是否要戴。

不過根據觀察，絕大多數的民眾搭車時，還是把口罩戴好戴滿，三軍總醫院研究副院長、精神醫學部主治醫師葉啟斌對此表示，會形成這樣的現象主要有3個原因，分別是對疫情的不安感、口罩焦慮症，以及個性謹慎小心或有憂鬱、妄想等精神疾病者。