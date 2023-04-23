嘉基複合式手術室多元智慧設備整合　半年手術累計破百例

▲嘉基複合式手術室，半年累計破百例 ，藉由精準定位導航，為患者爭取黃金治療時間更給力 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院斥資上億元率先於雲嘉地區打造複合式手術室，啟用半年手術累計破百例，運用於神經外科、胸腔外科、骨科、心血管外科及整形外科，嘉義基督教醫院召開記者會，由外科部主任神經外科孫瑞明醫師介紹複合式手術室特點，整合了高端影像設備、生命支持系統等智慧科技設備，建構成一站式的手術執行環境，運用精準定位、術中導航、縮短手術時程，達到「傷口小、破壞少、恢復快、更安全」的精準醫療服務目標。

▲ 嘉基醫院院長姚維仁 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

來自高雄70歲高姓老翁因年輕時從事重複彎腰負重的工作，導致脊椎過度負荷，脊椎退化造成腰痠背痛，痠麻脹痛感延伸至臀部及大腿，站立走路不到2分鐘就感到下肢無力，連上廁所、洗澡都有困難，久治不癒，生活品質大受影響。日前專程北上到嘉基就醫，檢查後發現是脊椎狹窄壓迫神經所致；孫瑞明醫師評估建議用微創腰椎顯微手術治療，手術運用最新複合式手術室與導航系統，術後隔天即能下床活動，疼痛問題完全緩解，且術後追蹤狀況良好，恢復正常生活，亦可從事喜歡的登山健行活動，十分開心。

▲外科部主任神經外科孫瑞明醫師。（圖／嘉義基督教醫院提供）

孫瑞明醫師表示，在複合式手術室中的多軸式3D攝影導航定位及日益成熟的微創手術技術下，協助醫師在手術過程中做出精準即時性的判斷，大大提升脊椎手術的安全性及成功率，是病患及醫護人員的福氣。術前先做精準定位掃描，手術中進行第二次的確認評估，完成手術時，再做最後掃描確認，降低手術過程中病患需反覆進出開刀房與影像檢查的感染風險，加上病人失血量少，傷口小、快速恢復健康。並於導航系統的協助下，不僅大幅度縮短手術時間約2~3小時，也大大提升手術的安全性。



孫瑞明醫師指出，複合式手術室是整合了影像設備、生命支持系統等多種高科技設備，建構成一個更精確、安全的手術執行環境。除脊椎微創顯微手術、創傷性腦損傷、腦瘤以外，任何需要高度精確的定位手術，可藉此手術室可以實現手術過程的即時高清晰度影像監控，讓醫生可以清楚看到病灶，精準定位規劃手術路徑，降低周邊血管及神經組織損傷的機率，減少併發症的發生，同時還可以監控患者的生命徵象，及時處理可能發生的問題，創造更佳的醫療成果。另外，如早期肺癌的治療，複合式手術室可減少術前電腦斷層定位的等待期間、病患轉送的不便、氣血胸造成的風險，而對於嚴重外傷病患，更可同時進行血管栓塞與搶救手術，減少病患於導管室、手術室之間移動風險，大幅爭取黃金治療時間。



院長姚維仁表示，嘉基複合式手術室自去年10月啟用至今，已順利完成超過100台手術，涵概有神經外科37例、胸腔外科40例、骨科23例、心血管外科8例及整形外科2例，共計108例。現階段適合在複合式手術室進行的手術及治療包括肺部腫瘤定位手術、主動脈及週邊血管支架置放、顱內血管瘤治療、脊椎微創顯微手術、脊椎微創內視鏡手術及顏面骨折復位手術；此外，複合式手術室也是處理重大外傷的秘密武器，對於需要跨團隊多科共同診治的重大外傷病人，能同時提供各科所需的影像，例如危急時栓塞止血就能同時在手術室進行，減少病人從手術室移動至血管攝影室的風險，將有助於加強重大外傷的處置能力，讓雲嘉地區民眾的安全與健康更有保障。