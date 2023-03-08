嘉基達文西手術甲狀腺切除　術後無痕不留疤

▲切除甲狀腺，嘉基達文西不「瘤」痕跡刪疤 。（圖／嘉基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

傳統甲狀腺手術會在頸部留下一條6-8的明顯疤痕，許多患者因此不願接受手術，延誤治療時機。嘉義基督教醫院特於3月8日(三)舉行「嘉基達文西 甲狀腺切除 不瘤痕跡記者會」，以達文西手術系統為患者提供更安全、精準的甲狀腺手術，不僅腫塊消除，聲音不會沙啞，且頸部不留痕跡。

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年屆80的許女士，從職場退休多年，雙側甲狀腺多處結節於其他醫院追蹤多年，頸部外觀無明顯徵狀，所以初步診斷為良性甲狀腺結節。日前患者經友人介紹至本院外科部劉憲醫師安排甲狀腺細針抽吸檢查後，於左側甲狀腺發現惡性細胞，因患者年紀較大且畏懼於手術的風險及疼痛，經醫師悉心說明達文西進行手術的優點後，才放心接受手術。

甲狀腺疾病主要發生在女性，約是男性的四∼五倍；甲狀腺癌的發生率，女性也高於男性三至四倍，發生的年齡約在40∼60歲與其他癌症相比，相對來得年輕，同時也是臺灣10∼29歲女性好發癌症的第一位。目前國內甲狀腺癌發生率上升，約為十年前的二倍，是快速增加的癌症之一。

劉憲醫師表示，一般常見的外科手術，手術後會產生疤痕，部位若在胸部、腹部還有衣服可以遮住，但傳統甲狀腺手術會在前頸部留下6~8公分左右的長條疤痕，甚至蟹足腫讓疤痕影響外在美觀的程度並不亞於臉部，不少患者在被醫生告知需要開刀時，擔心術後會有如項鍊般的疤痕，而望之卻步，影響治療時機。

劉憲醫師指出，甲狀腺癌治癒率是台灣10大癌症之中最高，近年來甲狀腺手術，從微創進階到運用達文西手術系統達「無痕」切除；雙側甲狀腺全切除術，是在兩側腋窩及雙乳乳暈劃4個0.5~1.5公分的小切口，置入器械，藉由二氧化碳的灌注將頸部及胸部皮瓣撐開，在頸部狹小空間內來進行甲狀腺切除，術中藉由達文西3D放大影像的幫助，能順利保留神經及副甲狀腺，術後恢復良好，約2天後就能出院回家，聲音不會有沙啞的狀況，頸部沒有傷口，達到無痕美觀的效果。

嘉基院長姚維仁表示，達文西手術藉由外科醫師控制機械手臂執行腹腔鏡手術。其內視鏡呈現放大的3D立體影像，能更清楚的看到體內器官、血管、神經等構造。最特別的是達文西機械手臂的活動關節可以精準的做出外科醫師手的動作，這是傳統手術及腹腔鏡器械無法做到的部分，使用達文西設備手術後，縮短病人的術後住院天數，及減少手術疤痕的產生，甚至讓身體外觀了無痕跡。

嘉基達文西手術室副主任朱峻廷表示，截至今年2月，已完成泌尿外科52例、大腸直腸外科26例、一般外科4例、耳鼻喉科1例，術後恢復狀況良好，另胸腔外科也有提供達文西手術，如需相關醫療訊息可向上述科別諮詢。