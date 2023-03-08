　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉基達文西手術甲狀腺切除　術後無痕不留疤

▲▼甲狀腺切除 嘉基達文西 不「瘤」痕跡刪疤(三月八日)婦女節 摘下女王的項鍊 。（圖／家基督教醫院提供）

▲切除甲狀腺，嘉基達文西不「瘤」痕跡刪疤 。（圖／嘉基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

傳統甲狀腺手術會在頸部留下一條6-8的明顯疤痕，許多患者因此不願接受手術，延誤治療時機。嘉義基督教醫院特於3月8日(三)舉行「嘉基達文西 甲狀腺切除 不瘤痕跡記者會」，以達文西手術系統為患者提供更安全、精準的甲狀腺手術，不僅腫塊消除，聲音不會沙啞，且頸部不留痕跡。

▲▼甲狀腺切除 嘉基達文西 不「瘤」痕跡刪疤(三月八日)婦女節 摘下女王的項鍊 。（圖／家基督教醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

年屆80的許女士，從職場退休多年，雙側甲狀腺多處結節於其他醫院追蹤多年，頸部外觀無明顯徵狀，所以初步診斷為良性甲狀腺結節。日前患者經友人介紹至本院外科部劉憲醫師安排甲狀腺細針抽吸檢查後，於左側甲狀腺發現惡性細胞，因患者年紀較大且畏懼於手術的風險及疼痛，經醫師悉心說明達文西進行手術的優點後，才放心接受手術。

▲▼甲狀腺切除 嘉基達文西 不「瘤」痕跡刪疤(三月八日)婦女節 摘下女王的項鍊 。（圖／家基督教醫院提供）

甲狀腺疾病主要發生在女性，約是男性的四∼五倍；甲狀腺癌的發生率，女性也高於男性三至四倍，發生的年齡約在40∼60歲與其他癌症相比，相對來得年輕，同時也是臺灣10∼29歲女性好發癌症的第一位。目前國內甲狀腺癌發生率上升，約為十年前的二倍，是快速增加的癌症之一。

劉憲醫師表示，一般常見的外科手術，手術後會產生疤痕，部位若在胸部、腹部還有衣服可以遮住，但傳統甲狀腺手術會在前頸部留下6~8公分左右的長條疤痕，甚至蟹足腫讓疤痕影響外在美觀的程度並不亞於臉部，不少患者在被醫生告知需要開刀時，擔心術後會有如項鍊般的疤痕，而望之卻步，影響治療時機。

▲▼甲狀腺切除 嘉基達文西 不「瘤」痕跡刪疤(三月八日)婦女節 摘下女王的項鍊 。（圖／家基督教醫院提供）

劉憲醫師指出，甲狀腺癌治癒率是台灣10大癌症之中最高，近年來甲狀腺手術，從微創進階到運用達文西手術系統達「無痕」切除；雙側甲狀腺全切除術，是在兩側腋窩及雙乳乳暈劃4個0.5~1.5公分的小切口，置入器械，藉由二氧化碳的灌注將頸部及胸部皮瓣撐開，在頸部狹小空間內來進行甲狀腺切除，術中藉由達文西3D放大影像的幫助，能順利保留神經及副甲狀腺，術後恢復良好，約2天後就能出院回家，聲音不會有沙啞的狀況，頸部沒有傷口，達到無痕美觀的效果。

嘉基院長姚維仁表示，達文西手術藉由外科醫師控制機械手臂執行腹腔鏡手術。其內視鏡呈現放大的3D立體影像，能更清楚的看到體內器官、血管、神經等構造。最特別的是達文西機械手臂的活動關節可以精準的做出外科醫師手的動作，這是傳統手術及腹腔鏡器械無法做到的部分，使用達文西設備手術後，縮短病人的術後住院天數，及減少手術疤痕的產生，甚至讓身體外觀了無痕跡。

嘉基達文西手術室副主任朱峻廷表示，截至今年2月，已完成泌尿外科52例、大腸直腸外科26例、一般外科4例、耳鼻喉科1例，術後恢復狀況良好，另胸腔外科也有提供達文西手術，如需相關醫療訊息可向上述科別諮詢。

ET快訊
獨／5顆蛋抵300元！新北泳池「捐蛋全館免費玩」　2天募得數
快訊／6000元發放對象擴大！　財政部宣布
殯葬大亨李世聰病逝！曾罹「最惡性腦瘤」　醫示警8症狀小心了
ESPN專家評「經典賽50大球星」　他高居榜首
黑幫找170爆乳妹迎賓「價碼、條件曝光」　他一看驚
遭爆介入陳零九感情！　篠崎泫首發聲
快訊／中華隊今晚首戰巴拿馬先發出爐！　2萬球迷擠爆洲際
快訊／龍巖集團創辦人　李世聰離世

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日月潭水位持續下降　朝霧、玄光碼頭1號浮排即起暫時拖離

獨／5顆蛋抵300元！新北泳池「捐蛋全館免費玩」　2天募得數量曝

店家提醒「遇阿嬤勿拿1元結帳」！苦主崩潰：5個1元就被不斷碎念

崑大時尚學程攜手凱渥培育新秀　黃冠螢站上台北時裝週伸展台

正在激戰！男友閉眼「想1件事」超持久　女友認證秒噴笑

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：運勢上上簽「錢數到手軟」

悟饕池上飯包「飯黏木片很麻煩」　隱藏機關曝光！鄉民再讚2強項

2小時看100部電影！《影･響 台灣》草地音樂會　走進時光隧道

AI正夯！新增近70萬中階技術職缺　科大生實作能力具優勢

12星座「3月超級幸運日」出爐！巨蟹、天秤、雙魚最當運

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

日月潭水位持續下降　朝霧、玄光碼頭1號浮排即起暫時拖離

獨／5顆蛋抵300元！新北泳池「捐蛋全館免費玩」　2天募得數量曝

店家提醒「遇阿嬤勿拿1元結帳」！苦主崩潰：5個1元就被不斷碎念

崑大時尚學程攜手凱渥培育新秀　黃冠螢站上台北時裝週伸展台

正在激戰！男友閉眼「想1件事」超持久　女友認證秒噴笑

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：運勢上上簽「錢數到手軟」

悟饕池上飯包「飯黏木片很麻煩」　隱藏機關曝光！鄉民再讚2強項

2小時看100部電影！《影･響 台灣》草地音樂會　走進時光隧道

AI正夯！新增近70萬中階技術職缺　科大生實作能力具優勢

12星座「3月超級幸運日」出爐！巨蟹、天秤、雙魚最當運

因應缺蛋危機與平穩價格　張善政指示防止蛋價哄抬

解決基隆通勤族交通痛點　謝國樑爭取自強號加停南港站

「開發才能改善生活條件」　陳政忠談社子島：要走完最後一哩路

聯合國達成《公海條約》共識　專家：設保護區不是「唯一」工具

海巡女中士成首名特勤隊「水鬼」　三棲「超地獄」訓測內容曝

方志友特訓化身理髮師　喊話楊銘威「惹我就剃光頭」

超NG「4坐姿」！醫點名：愈舒服愈傷脊椎　半躺半坐危險了

日月潭水位持續下降　朝霧、玄光碼頭1號浮排即起暫時拖離

解惑了！飯店為何「給每人2個枕頭？」　標準3用法曝光

經典賽嚴格限制用球　洲際休息區加裝計數器

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

生活熱門新聞

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

超旺4星座「財運大漲ing」！第1名薪水要變多了

結婚10年「愛愛0次」　老婆叫妹子來家裡！結局讚爆

嘉義市重劃區2百攤新夜市　4月試營運

日本搭機忘做1件事！　3400元噴了

英迪格酒店鐵皮屋景觀被嫌　作家：無知自私

「總匯」三明治正確名稱曝　網驚呼：長知識

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

配偶沒繳國民年金！他收3000元罰單氣炸

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

更多熱門

相關新聞

飲食管理與減重　治癒胃食道逆流「火燒心」

飲食管理與減重　治癒胃食道逆流「火燒心」

57歲鍾姓民眾，體重69公斤BMI為28，因工作關係經常應酬，大魚大肉不忌口，嗜吃甜食，多年前就有胸悶食道灼熱徵狀，躺著會呼吸困難，無法睡覺，受不了才趕緊就醫，經醫師診斷罹患胃食道逆流。嘉義基督教醫院減重中心團隊胃腸肝膽科醫師張力仁指出，飲食不正常、壓力大，加上體重過重會造成腹腔壓力過大，胃無法順利消化食物，就會提高發生胃食道逆流的機率。

達文西手術切3cm胰臟腫瘤　80歲翁隔天下床走路

達文西手術切3cm胰臟腫瘤　80歲翁隔天下床走路

長庚達文西手術破萬例　佔全台總量1／6

長庚達文西手術破萬例　佔全台總量1／6

屏東婦內褲出現血跡　竟是第1期子宮內膜癌

屏東婦內褲出現血跡　竟是第1期子宮內膜癌

中藥調理體質　助孕保胎解決不孕症

中藥調理體質　助孕保胎解決不孕症

關鍵字：

嘉義基督教醫院甲狀腺切除達文西手術

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

荒山亮「哥哥疼一下」爆性侵被討100萬！受害女出面了

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

「物慾超低」星座女Top 3

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

嚴重恐是癌！月經出現「2現象」一定有問題

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面