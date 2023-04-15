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失智又新冠確診！嘉基喚醒電影看板畫家藝術魂　咖啡廳開展圓夢

▲▼ 失而復得的繪畫靈魂 80歲失智爺爺一圓畫展夢 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 80歲失智爺爺一圓畫展夢， 重拾畫筆也找回繪畫靈魂 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院拾智園提供小規模多機能服務中心日照團隊服務家屬，更為罹患失智症的個案楊八郎爺爺辦理個人免費畫展，13日起至22日止，在嘉義市立美術館中的昭和J11咖啡館內展出。

▲▼ 失而復得的繪畫靈魂 80歲失智爺爺一圓畫展夢 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

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▲民眾參觀畫展，這次共展出28幅作品 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

80歲的楊八郎爺爺退休前以廣告設計作畫為業，電影院早期海報看板出自他的手筆。他靠著手上的畫筆，獨自一人辛苦拉拔五個孩子長大，終於放下養育的擔子，好好進入退休養老的生活。只是退休後，和過往與人互動頻繁的日子不同，楊爺爺和外人說話的機會變少了，生活也開始變得單一，曾經想過要舉辦畫展，但退休前大多是廣告看板、壁畫之類的作品，不是紙本畫作，較難進行展覽，這件事也就耽擱了下來；每天重複的生活模式，讓他漸漸出現憂鬱、食慾減少、體重下降、行為異常的情形，也不會畫畫了。

▲▼ 失而復得的繪畫靈魂 80歲失智爺爺一圓畫展夢 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲楊爺爺的女兒也到場支持鼓勵 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

「大約1年前同住的女兒先帶楊爺爺至精神科門診就醫，確定是罹患失智症後，經由失智共同照護中心轉介到拾智園」嘉基長照服務發展中心副主任曾麗吟說，初期爺爺總是抗拒入園，對於活動參與顯得興致缺缺，工作團隊不斷思考如何增加爺爺在日照活動的興趣，直到某次社區共融的活動中，刻意安排了公益人像素描，在看到畫家的表現後，果真喚醒了爺爺內心沉睡的繪畫靈魂，爺爺主動提筆幫志工們畫下當天活動的身影。

▲▼ 失而復得的繪畫靈魂 80歲失智爺爺一圓畫展夢 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲楊爺爺和嘉基醫院拾智園小規模多機能服務中心日照團隊合照 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

從那天之後，拾智園社工列印了不同的圖檔，讓爺爺找回繪畫的記憶，慢慢的，爺爺開始能再次自行創作揮灑，內容包含了日照中心的活動描繪與內部環境、建築物、日出景色、人物描繪、動漫、與家人合照照片臨摹...等。八郎爺爺作畫時總是非常認真專注，社工將他的畫作張貼在入口佈告欄，因為畫作被欣賞、看見的成就感，讓楊爺爺有好一段時間每天都很開心地到日照作畫，完成的作品也令人驚嘆。

「楊爺爺的失智狀況原本雖已減緩，但經歷了2次新冠病毒確診後，身體狀況與情緒都大幅改變，最近的作畫次數也減少了」曾麗吟補充，拾智園日照團隊的陪伴照顧及與家人討論後，認為開畫展是楊八郎爺爺唯一的夢想，因此由拾智園日照團隊策劃活動，家屬們協助彙整爺爺的資料，集結爺爺於日照中心與家中共28幅素描畫作，而昭和J11咖啡館在知道爺爺的夢想後，也無償提供展覽場地，希望協助完成這一場畫展，圓八郎爺爺心中一輩子的夢，展期一共10天歡迎民眾前往支持鼓勵。

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