嘉義基督教醫院65周年慶　開辦「愛抵嘉基」社福創意成果展

▲ 嘉義基督教醫院慶祝創院65週年，4/22辦社福創意成果展 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為促進社區共融並慶祝創院65周年，嘉義基督教醫院將於4月22日(六)於保康長照中心戶外籃球場(嘉義市保順路121號)辦理「愛抵嘉基」社福創意成果展，結合園遊會、摸彩抽獎及表演活動，有吃又有玩，歡迎民眾前往同樂。

嘉基社區服務部主任姚淑芬表示，當日將有阿里山烤山豬肉、義式冰淇淋、各式特色行動餐車、植栽、復古童玩、芳療體驗、繪本車…等近50個各種類型攤位。另外還有社區裡的友好單位接力帶來讓人目不轉睛的表演，除了魔術、折氣球等較常見的精彩節目，也邀請了像是「晨光智能發展中心翻唐男孩」、「啟智協會太鼓隊」、「精神康扶之友」等社福團體參與演出，讓人充分感受到社區裡滿滿的愛心與活力。

「嘉基每年服務長輩、兒童、身障者超過16,000人，他們需要社區更多的理解與互動，因此『社區共融』是近年來發展的重要核心，也是這次活動的主要精神。」姚淑芬說，嘉基不只有醫療，更從長照居家服務、慢飛天使、身心障礙者…等等社區的服務中，看見個案與家庭的需要；醫院也積極從組織內部串連資源提供整體性的福利服務，並結合醫療強項，讓資源達到有效的運用。

嘉基副院長周恬弘說，嘉基推動社區服務已25年，期間除了配合政府政策推進與委託，也有企業及社會大眾的捐款支持，因此得以發展出深化且多元的服務，歡迎民眾22日前來參與，若對此次創意成果展有疑問，可撥打詢問電話05-2765041#6148。