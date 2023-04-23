娃娃谷回收場遭縱火！嫌犯淡定坐門外　見警盤查竟罵「王八蛋」

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市烏來區娃娃谷一處私人回收場，昨(22日)晚間22時許，疑遭人縱火，高姓場主報案後消防人員立即趕往現場滅火，而警方也在附近找到疑似縱火的嫌犯，並在他身上倒疑為犯罪工具的打火機，但他矢口否認犯行，後續將依妨礙公務、公共危險送辦。

▲新北娃娃谷深夜大火。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲嫌犯淡定坐於戶外椅子上。（圖／記者陳以昇翻攝）

高姓場主昨日晚間10時05分許打電話報案，指稱46歲高姓嫌犯在他的資源回收場徘徊，疑似在燒東西，希望警方派員將其驅離，但電話尚未掛斷即發現火光，高姓場主即在電話中向警方大喊「燒起來了」，並於掛斷電話後再撥打119報案。

▲▼警方盤查中發現高嫌隨身攜帶綠色防風打火機及另一藍色打火機。（圖／記者陳以昇翻攝）

警員到場蒐證時耳聞民眾指稱疑似高嫌縱火，於是前往附近查找高嫌，警員見其坐於戶外椅子上，立即上前盤查。於盤查過程中，高嫌矢口否認犯案並對警方口出惡言「王八蛋」，警方立即依妨害公務逮捕，後續將依妨害公務及公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

經了解，高姓場主因過去曾指證高嫌諸多事項，彼此存有嫌隙；警方另於盤查過程中發現高嫌隨身攜帶綠色防風打火機及另一藍色打火機，疑似為犯罪工具，為保全證據，警方依法扣押送驗。