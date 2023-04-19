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什麼東西23年沒漲價？　全場點名「它」：最後一道防線

▲▼ 。（圖／路透社）

▲萬物皆漲，薪水實質倒退，讓許多民眾苦嘆生活不易。（示意圖，非當事人／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

物價逐年攀升，使得民生用品的價格也水漲船高，讓不少民眾對於經濟負擔感到相當「有感」。有網友在網路論壇上發問「一人說一個23年沒漲價的東西」，引起了網友的討論。

近日，有一名網友就以「一人說一個23年沒漲價的東西」為題，在批踢踢八卦板上發文表示，回顧23年前的2000年，當時牛肉麵的價格只要60元，但現在已經漲到了150元；同樣地，雞腿便當當時僅需要60元，如今已經漲至120元，而紅豆餅的價格也從5元漲到了15元。

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該網友進一步直言，不管是通膨還是貨幣貶值，現在的現金購買力都已經降低了，「然而總是某些東西是沒有漲價的東西吧？」

▲▼ 。（圖／東森購物官網）

▲麥香紅茶、奶茶、綠茶300ml，皆為10元銅板價。（圖／東森購物官網）

貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論，「台灣自來水價27年沒漲，幫QQ」、「台鐵票價，應該不只23年」、「薪水啊！實質倒退」、「台鐵啊！電子優惠扣下去比30年前便宜，嚇到了吧」、「好市多的熱狗」、「你的薪水」。

其中，許多網友點名麥香鋁箔包系列飲料，並稱該商品長達幾十年來都維持著10元不變價格。「麥香，唯一沒漲價的東西」、「我們學校販賣機麥香9元！超爽」、「麥香，沒有之一」、「問就是麥香紅茶！萬年十元」、「麥香是最後一道防線」、「還真的是麥香，小時候科學麵才賣5塊」。

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