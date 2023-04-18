愛妻便當長這樣！人夫嘆「吃不下去」　全場看傻：地獄風情

▲網友分享便當照。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人為了省錢和健康，會替另一半準備愛心便當，還會仔細擺盤注意美感。但有網友分享愛妻便當，笑說自從老婆學做便當之後，就常常覺得食慾變差，原來那些便當和一般可愛的造型不一樣，有些眼鼻流血，還有苦瓜臉的表情，也難怪他看了會哭笑不得。不少人看到後也說「是地獄風情嗎？」

網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，「自從老婆學做便當後，我的食慾好像下降了，經常吃不下」，原來是因為老婆做的便當和一般常見的可愛造型便當不同，看起來像是「萬聖節版」，有些表情怪異，還有特別強調鼻毛炸出的造型，蛋包飯擠上番茄醬，看起來卻像是眼鼻流血，造型相當特別。

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照片曝光後吸引超過1.5萬人按讚，網友紛紛笑說「另類減肥餐」、「感覺是下降頭的便當」、「我懷疑這是你自己做的便當，硬把坑挖給了你老婆跳，但是我沒有證據」、「這是藝術！！你不懂」、「生無可戀地獄風情便當做得很不錯耶」、「你是不是生活費給不夠」、「表情超鬱悶，趁機減肥也不錯」、「別人老婆總是不讓人失望」、「被家務耽誤的大藝術家」、「你的便當裡好多冤魂」，粉專「人生向前走」也分享這系列照片，同樣吸引破萬人朝聖。

事實上，這些擁有可怕人臉的便當出自日本網友「きい（ki） 」之手，在IG上可以看到他經常分享自己做的便當，幾乎都是驚悚風格，哀怨的人臉加上從鼻孔炸出的鼻毛，還有深深的黑眼圈。雖然這些造型看了讓人有點傻眼，不過仔細觀察發現，每張人臉都有不同特色，就連旁邊的配菜都有特別的小表情，做工相當細緻，實在令人佩服。