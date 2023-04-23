為神明祝壽！　立委湯蕙禎與中壢北星宮發送千顆高麗菜

▲立委湯蕙禎與中壢北星宮發送千顆高麗菜。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

幫助高麗菜農，民進黨不分區立委湯蕙禎與中壢北星宮，向台南雲林等地菜農直接收購千顆高麗菜，在北星宮玄天上帝聖誕千秋當天準備千顆高麗菜免費分送給參與民眾。北星宮主委劉邦德表示，高麗菜是「菜王」，價格牽動各項蔬菜，只要高麗菜價格好，整體菜價也能夠跟著提升。

而近期天氣炎熱正值高麗菜盛產期，產量豐收高麗菜價格直落，使得農民損失慘重，甚至中盤商不願意收購，希望透過送高麗菜活動來幫助菜農，並回饋支持北星宮的鄰里及朋友們。

立委湯蕙禎表示，因最近的高麗菜市價過於低迷，讓產地農民也因此損失慘重，供給大於需求量影響菜價下滑。替農民感到不捨，向菜農收購千顆高麗菜、搶救菜農生計！她同時呼籲國人應多食用當令蔬菜，高麗菜營養豐富含膳食纖維、低熱量，可以烹煮成各式各樣美食。

高麗菜是台灣民眾最常見的家常菜，立委湯蕙禎說，高麗菜含有豐富的維生素A、B群、葉酸、維生素C等營養素，同時又熱量低、無脂肪，非常適合作為減糖或減肥飲食的蔬菜來源。

湯蕙禎指出，今年高麗菜產量過剩，造成辛苦的農民朋友「努力耕耘卻沒有相對價格的收穫」，看著努力耕耘的農友們，可能因為供給過剩、最後只能忍痛把高麗菜根除，連成本都沒辦法回收實在令人難過。因此藉由中壢北星宮慶典籌辦送高麗菜活動，希望能為農民略盡棉薄之力，總共向台南雲林等地農民收購千顆高麗菜，也希望國人多食用當令蔬菜，大家攜手挺菜農，一起度過難關。