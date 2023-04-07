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守護國土重大決心　湯蕙禎：國防部應積極強化玉山艦量能

▲立委湯蕙禎指出，國防部應積極強化玉山艦量能，以示守護國土重大決心。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

▲立委湯蕙禎指出，國防部應積極強化玉山艦量能，以示守護國土重大決心。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園不分區立委湯蕙禎6日在外交國防委員會質詢指出，依據本屆第四會期的268決議，玉山艦除了做為外(離)島物資運補及人員運輸，並可協助災害時執行救災及救援等任務；而就戰時則可編成兩棲特遣部隊進行增援及作戰，要求該艦要可以搭載S-70C及陸航戰鬥與運輸直升機(AH-1W、CH-47SD)。

湯蕙禎表示，隨著國防自主發展，台灣應該全面性對實戰進行訓練和改進，同時在國艦國造的政策下，未來勢必要有更多台灣自行研發的船隻，這不僅讓台灣對於船艦技術的積累，更能顯示守護國土的重大決心。

湯蕙禎說，玉山艦平時可以執行救災、臨時野戰醫院及國際人道救援；戰時因為配置有完整的防空與對海面自衛作戰能力，可以長時間在外海獨立執行兩棲作戰、增援、應援及歸復離島作戰任務並擔任海上機動野戰醫院。

而在仔細審視玉山艦相關興建資料之後，湯蕙禎發現其在興建之初似乎就只是以起降海軍直升機為設計的主軸，並未將陸航直升機納入設計規畫考量，據了解陸航直升機，其飛行訓練大不相同，兩種訓練可說是完全不同的系統。

湯蕙禎認為相對於中國人民解放軍在2014年時，武直-10攻擊直升機已可在072A兩棲登陸艦的飛行甲板上落艦，歷經8年後，台灣玉山艦卻仍無法讓國軍陸航直升機落艦，著實辜負了玉山艦巨大的飛行甲板。

湯蕙禎要求國防部應該立即著手規劃玉山艦作戰任務需求，並盡速完成國軍各型直升機日、夜間起、落程序驗證、飛行安全、艦機整合作業及直升機相關物資(武器、油料、料件)庫儲、掛載訓練與醫護人員支援規劃，以使得玉山艦能夠落實起初規畫之目標。

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