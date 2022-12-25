　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園李氏宗親總會第17屆理事長　全國塑膠公會前理事長李明輝當選

▲桃園李氏宗親總會第17屆理事長李明輝當選

▲李明輝強調，宗親情感的凝結和團結對會務的推動相當重要。（圖／李新蔚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市李氏宗親總會24日於中壢區，召開成立41週年暨第17屆第一次會員代表大會，選舉理監事及理事長，由觀音分會理事長李明輝高票當選。「李家媳婦」的立委湯蕙禎說，新任理事長李明輝年紀輕輕、事業有成且熱心地方公益，甫卸任全國塑膠公會理事長，即接棒擔任李氏宗親總會理事長，深信將帶領宗親會務成長茁壯。

▲桃園李氏宗親總會第17屆理事長李明輝當選

▲立委湯蕙禎(左三)肯定新任理事長李明輝(左五)事業有成、熱心地方公益。（圖／李新蔚提供）

湯蕙禎說，她的先生李權宸是桃園市李氏宗親總會第14屆理事長，她擔任會務顧問多年，夫妻倆感受到宗親血濃於水的深情厚誼，以及相互扶持的力量，長年來，投入宗親會務推動，不遺餘力；而今日當選的新任理事長李明輝，熱心地方公益各界有目共睹，深受大家敬重。

▲桃園李氏宗親總會第17屆理事長李明輝當選

▲李明輝(右三)邀請李朝進(右二)擔任桃園李氏宗親總會總幹事。（圖／李新蔚提供）

因此，儘管今天耶誕假期行程滿滿，但湯蕙禎表示，仍以出席宗親會員代表大會為要，尤其是，看到來自各縣市、各區的李家人紛紛出席，在這3年來的疫期期間，倍覺親切。

李明輝表示，宗親會是連絡同姓、宗族的組織，如同一個大家庭，情感的凝結和團結對會務的推動相當重要；在桃園市13區皆有李氏宗親組織，而李氏宗親會也是所有各姓氏宗親會員人數最多的，相信在歷屆理事長、會務顧問和新任理監事團隊、總幹事李朝進協助下，桃園李氏宗親總會的會務將蒸蒸日上。全國塑膠公會涵蓋11個縣市，會員數達1,000多家，對台灣經濟發展貢獻多。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
快訊／即將投票！　民進黨議員突宣布退黨
蔡英文擬拍板「兵役延長1年」　月薪調漲至1.5萬
碎片砸車影片曝！中山高砂石車爆胎擊落3車　司機賠慘了
26歲正妹聲優癌逝！　假髮憔悴最後一面曝
女大生跑3200公尺測驗猝死！　家長提323萬國賠結果曝
蔣萬安今接任台北市長　典禮唱國歌前小兒子突爆哭
阿根廷門將糗大了！　恐遭英超母隊開除
快訊／又不退選了！　藍營派陸淑美參選高市議長
快訊／高雄大亂鬥！無黨聯盟打臉曾俊傑　宣布參選正副議長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園李氏宗親總會第17屆理事長　全國塑膠公會前理事長李明輝當選

前景看好！韓國德威首航　耶誕假期濟州直飛桃園

溫馨！靈鷲山桃園區普仁獎　鄭文燦、張善政接力頒獎

友善土地再創生機　立委湯蕙禎：廚餘與落葉堆肥變黑金

任期最後一天！　「昇貿」獎助學金頒獎鄭文燦不再缺席

提供更便捷申辦程序　勞動部「移工一站式服務中心」元旦啟用

諸羅山盃少棒賽熱情開幕　市長黃敏惠期勉「快樂打球」

「確診」女業務到處賣保險！害慘美髮店家族16人　需賠307萬　

32發最大8吋！高雄「亞灣跨年花火」平安夜試打60秒　群眾喊不過癮

台南公園停放機車突火燒車　南警滅火器滅火避免釀災

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

突凍冷！急收晾外面衣物　硬成「片」母女噴笑疊起

高雄64歲男鐮刀狂砍姪子　警連開15槍「中5槍」斃命

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

鹿角+羊頭！罕見天馬神獸　陸研究人員嗨翻：是四不像

《全明星運動會4》總冠軍爆雷！？　藍隊已3連霸...錢薇娟：現在變不倒翁！

桃園李氏宗親總會第17屆理事長　全國塑膠公會前理事長李明輝當選

前景看好！韓國德威首航　耶誕假期濟州直飛桃園

溫馨！靈鷲山桃園區普仁獎　鄭文燦、張善政接力頒獎

友善土地再創生機　立委湯蕙禎：廚餘與落葉堆肥變黑金

任期最後一天！　「昇貿」獎助學金頒獎鄭文燦不再缺席

提供更便捷申辦程序　勞動部「移工一站式服務中心」元旦啟用

諸羅山盃少棒賽熱情開幕　市長黃敏惠期勉「快樂打球」

「確診」女業務到處賣保險！害慘美髮店家族16人　需賠307萬　

32發最大8吋！高雄「亞灣跨年花火」平安夜試打60秒　群眾喊不過癮

台南公園停放機車突火燒車　南警滅火器滅火避免釀災

推特稱下周恢復「自殺防治功能」　馬斯克：它不能防止自殺

新劇圖影突被刪！遭爆全因「沒把宋慧喬修美」　製作方認下架曝真相

基隆正副議長恐變天！民親二黨組超黨派聯盟　親民黨2票挺童子瑋

聖誕老人來了！「這時間」飛過台灣上空　最新足跡曝光

快訊／嘉市議長選舉前1小時　民進黨新科議員宣布退黨

時尚圈吹起「耳骨夾」風潮！精選5款時髦又好搭　太妍LV同款超逆齡

打造「亞洲智慧新都」張善政就職　將數位科技導入市政領域

「重市政、輕政治」盧秀燕提十大施政方針　邁向幸福城市二連霸

俄海軍部造船廠總經理驟逝　死因成謎！成今年第22起神秘死亡案

埃及籃球賽「看台崩塌」球迷慘摔27傷！　恐怖人踩人畫面曝光

只差1秒...吉普車酒駕疾駛闖紅燈 「天使下凡」擋煞！神救援1家3口

地方熱門新聞

確診女業務害慘16人　需賠307萬　　

曾俊傑投靠民進黨！KK陣線轟吃相難看

高雄跨年花火平安夜試打60秒！

台南公園停放機車突火燒車南警滅火

1982人考台中清潔隊！來了31碩士

彰化「包公」廟　庇佑傳奇神蹟曝

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

「昇貿」獎助學金頒獎　鄭文燦不再缺席

學弟扮人間月老　租屋意外獲真愛

桃園普仁獎　鄭文燦、張善政接力頒獎

嘉義國際管樂節遇寒流　這學校退演

斗六蛋糕店刮耶誕風！切開聖誕樹竟有5種甜點

男女議員爆「曖昧」　台中議會再度休息

韓國德威首航　耶誕假期濟州直飛桃園

更多熱門

相關新聞

立委湯蕙禎推動　廚餘與落葉堆肥變黑金

立委湯蕙禎推動　廚餘與落葉堆肥變黑金

立委湯蕙禎長期推動讓廚餘以簡易又有效節省成本並能完全腐熟的方式，鼓勵民眾，學校團體等自主處理堆肥，因加入適量的粗糠及堆肥半成品，經過攪拌後以堆肥半成品完全覆蓋，不讓蒼蠅聞腥而來，經翻堆及發酵程序，可將廚餘變身為俗稱「黑金」的有機質土。

鄭運鵬青埔高鐵特區及新住民後援會　成立

鄭運鵬青埔高鐵特區及新住民後援會　成立

湯蕙禎號召拚18歲公民權複決　「差200萬票才能跨過同意門檻」

湯蕙禎號召拚18歲公民權複決　「差200萬票才能跨過同意門檻」

西班牙出奇劇團來台！　湯蕙禎推跨界、跨國客英雙語戲劇體驗營

西班牙出奇劇團來台！　湯蕙禎推跨界、跨國客英雙語戲劇體驗營

湯蕙禎推動跨界跨國客英雙語　戲劇體驗營

湯蕙禎推動跨界跨國客英雙語　戲劇體驗營

關鍵字：

桃園李氏宗親總會第17屆理事長李明輝湯蕙禎

讀者迴響

熱門新聞

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

本土劇男星「進到假貨」直播爆哭道歉

露營山崩增至31死　包括11名兒童

女星演唱會3小時前宣布取消！歌迷氣炸

孫生聖誕節開罵Wendy：在外跟別人做愛

徐小可夫妻也退出宋逸民教會！曝親身經歷

快訊／聖誕節晨3.3℃創新低！明轉雨　跨年天氣出爐

鄰居「中邪式慘叫」30天　房東吐真相

鄧紫棋現身台上　當場打斷五月天...團員傻：好難控制

房貸扛20年！「夫妻不生孩」曝年薪：很少吵架

老公逆風挺教會！小甜甜經紀人發聲了

女公務員下班跑風俗店兼職！半年賺191萬

小甜甜老公「逆風挺教會」！

北市東區SOGO前「超跑飛撞燈桿」

和解博客來　清潔阿姨不肯多拿錢

更多

最夯影音

更多
嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援
喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面