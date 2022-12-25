桃園李氏宗親總會第17屆理事長　全國塑膠公會前理事長李明輝當選

▲李明輝強調，宗親情感的凝結和團結對會務的推動相當重要。（圖／李新蔚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市李氏宗親總會24日於中壢區，召開成立41週年暨第17屆第一次會員代表大會，選舉理監事及理事長，由觀音分會理事長李明輝高票當選。「李家媳婦」的立委湯蕙禎說，新任理事長李明輝年紀輕輕、事業有成且熱心地方公益，甫卸任全國塑膠公會理事長，即接棒擔任李氏宗親總會理事長，深信將帶領宗親會務成長茁壯。

▲立委湯蕙禎(左三)肯定新任理事長李明輝(左五)事業有成、熱心地方公益。（圖／李新蔚提供）

湯蕙禎說，她的先生李權宸是桃園市李氏宗親總會第14屆理事長，她擔任會務顧問多年，夫妻倆感受到宗親血濃於水的深情厚誼，以及相互扶持的力量，長年來，投入宗親會務推動，不遺餘力；而今日當選的新任理事長李明輝，熱心地方公益各界有目共睹，深受大家敬重。

▲李明輝(右三)邀請李朝進(右二)擔任桃園李氏宗親總會總幹事。（圖／李新蔚提供）

因此，儘管今天耶誕假期行程滿滿，但湯蕙禎表示，仍以出席宗親會員代表大會為要，尤其是，看到來自各縣市、各區的李家人紛紛出席，在這3年來的疫期期間，倍覺親切。

李明輝表示，宗親會是連絡同姓、宗族的組織，如同一個大家庭，情感的凝結和團結對會務的推動相當重要；在桃園市13區皆有李氏宗親組織，而李氏宗親會也是所有各姓氏宗親會員人數最多的，相信在歷屆理事長、會務顧問和新任理監事團隊、總幹事李朝進協助下，桃園李氏宗親總會的會務將蒸蒸日上。全國塑膠公會涵蓋11個縣市，會員數達1,000多家，對台灣經濟發展貢獻多。