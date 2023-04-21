17歲少年狂掃51槍！阿嬤心痛：跟他爸一樣走上不歸路

▲劉姓少年的阿嬤為孫子犯行操碎了心，直呼幕後藏鏡人真夭壽。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市土城區昨上午驚傳連續槍響，17歲劉姓少年朝四川路某當舖連開51槍後投案，今被裁定收容，撫養劉少長大的阿嬤今日到現身少年法庭關心愛孫，表示孫子恐遭毒品控制，或因義氣而被教唆開槍，而劉父因吸毒長期出入警局，劉嬤更心痛孫子與他父親一樣走上不歸路，希望他能在少觀所反省改過。

據了解，劉姓少年的父母離婚多年，其父前科累累、多次進出監獄，是當地治安顧慮人口，目前也因毒品案服刑中，劉少則由阿嬤隔代教養長大，劉嬤心疼孫子的父母分離，還在2006年以300萬元購入中和一棟公寓，並過戶到孫子名下，該房產現價值千萬，目前則改造成套房出租，由劉少當包租公。

但劉姓少年並沒有因此讓祖母放心，他從小就惹事生非，讓阿嬤十分擔憂，而劉少如今犯下開槍罪刑，劉嬤懷疑孫子是遭教唆或被毒品控制，更認定藏鏡人提供槍械，痛斥幕後黑手「太夭壽」，更心痛孫子與他父親一樣走上不歸路，希望他能在少觀所反省改過。

延伸閱讀

▸ 女兒出生後返隊再轟全壘打 張育成興奮貼臉書「Winola Power」

▸ 苗栗竹南女外送員闖紅燈猛撞貨車 恐怖！噴飛10公尺倒地不治

▸ 春雨快閃2天「南部仍喊渴」！鄭明典報憂：強降雨條件消退