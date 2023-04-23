公司大裁員「高層年薪卻高得嚇人」　Google母公司CEO年薪近70億

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Alphabe裁員「高層年薪卻高得嚇人」　Google母公司CEO年薪近70億

公司大裁員「高層年薪卻高得嚇人」　Google母公司CEO年薪逼近70億

▲Alphabe首席執行長佩吉去年年薪高達2.26億美元（約台幣692億元）。（圖／美聯社）

圖文／CTWANT

Google母公司Alphabe為了精簡人事成本，近期進行大規模裁員，人數逼超萬人。但與此同時卻傳出，Alphabe首席執行長佩吉（Sundar Pichai）2022年的總薪酬卻高達2.26億美元（約台幣69億元），是一般員工薪資中位數的800倍。

根據《路透社》報導，21日時Alphabe首席執行長佩吉在一份證券備案文件內表示，自己去年年薪約為2.26億美元（約台幣69億元），其中股票紅利為2.18億美元（約台幣66億元），為收入中佔比最多的部分。

Google母公司Alphabe近年來不斷宣布裁員，今年1月起，計畫裁撤12000人，相當於其全球員工數的6％。今年3月，200多名員工遭解雇後在Google的蘇黎世辦公室舉行罷工。這個月初，數百名員工也因為被裁員，於是在Google倫敦辦事處舉行罷工。

公司為了精簡人事成本而裁撤員工，公司高層年薪卻高得嚇人，如此反差也引發眾怒。

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