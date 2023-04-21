快訊／蘋菓西打「不明沉澱物」金門還在賣　衛生局通令立即下架

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

知名飲料蘋菓西打被媒體爆料出現不明沉澱物，且部分已流入市面販售。而且現在這批有不明沉澱物的蘋菓西打不只出現在本島，就連金門地區的連鎖賣場都接連被發現，金門衛生局表示：「立即下架」。

▲金門也發現有「不明沉澱」物質的蘋菓西打 。（圖／記者林名揚攝）

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有民眾在金門地區的連鎖賣場當中發現有不明沉澱物的蘋菓西打，目前據了解在全聯福利中心的架上還有發現，不過家樂福賣場的部分已經全部下架，對此記者詢問金門衛生局，他們表示做法只有一個，就是要求全面下架。同時間桃園市衛生局今（21）日前往大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠進行查核，結果在成品倉庫及抽查留樣區發現，部分產品確實出現白色不明沉澱物，立即命該產線全線停止作業至產線安全為止。

▲金門也發現有「不明沉澱」物質的蘋菓西打 ，金門衛生局要求全面下架。（圖／記者林名揚攝）

衛生局另查核廠內生產裝置環境，發現管線生鏽斑駁等多項缺失，已下達責令業者限期改善，另已出貨銷售之成品下架回收之相關事宜，將移請總公司所轄衛生局後續辦理。同時在大西洋飲料股份有限公司平鎮工廠進行查核時，公司表示，未接獲任何消費者客訴，但在今年4月7日時，員工確實發現2000ml寶特瓶包裝的蘋菓西打飲料瓶底，出現白色沉澱物，總公司即啟動通路收購、暫停生產及出貨，並針對問題成品進行檢驗。

桃園市衛生局於成品倉庫及抽查留樣區成品，結果仍發現有白色不明沉澱物，共抽驗14罐成品及封存41,237箱，共計82.3公噸。衛生局進一步表示，今（21）日查核因有疑慮產品為同一產線生產，命該產線全線停止作業至產線安全為止，另查核廠內生產裝置環境及相關製程，發現管線生鏽斑駁、天花板發黴滴水等多項缺失，因此下令要求業者限期改善，如屆期未能改善完竣，將依據食品衛生管理法第8條第1項規定及依同法第44條裁罰6萬元至2億元罰鍰。另外，已出貨銷售之成品下架回收之相關事宜，將移請總公司所轄衛生局後續辦理。

衛生局提醒食品製造業者，依據食安法第7條第5項規定：「食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。」違反以上規定者，依同法第47條處新臺幣3萬至300萬元罰則；民眾若發現違規事件，可撥打0800-285-000及全國食安專線1919，共同維護食品安全。