很夯！傳民眾黨也有意納不分區　時力祭「黃國昌條款」搶人

▲前立委黃國昌。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

針對2024總統與立委選舉，前立委黃國昌動向備受關注，時代力量黨主席王婉諭22日表示，這次不分區提名辦法有做修正，會積極誠懇邀請黃國昌和其他不分區候選人，但最後決定權還是在他身上。至於是否把黃國昌放在總統人選位置？王指出，黃國昌不是物品，不是時代力量想擺哪就擺哪，這部分還是要跟他討論。

對於時代力量不分區規定，時代力量秘書長李兆立解釋，原本規定曾被列入不分區名單者就不能再列入，上週二修正規定，限縮在第十屆不分區立委當選的3位，其他名額還是可以再次列入，因此就包含黃國昌跟其他優秀不分區候選人。

至於時力是否推出人選參與2024總統大選？王婉諭表示，秉持內部參與、社會開放，希望更廣泛搜集大家的聲音，為台灣推薦或是推出一個最適合的候選人，這些都是評估方向，對內部份決策委員會已經有做相關討論，對台灣社會來說，什麼樣的候選人才有助於台灣發展，不管是要推薦或推出候選人都是思考方向。

媒體也追問是否把黃國昌擺到總統候選人名單？王婉諭表示，黃國昌不是物品，不是時代力量想擺哪就擺哪，這部分還是要跟他討論，黃國昌如果有意願可以再討論，不只是黃國昌，社會上只要能夠推動社會民生、司法等議題的候選人也都會納入，這些都要考慮黨內程序跟候選人意見。

對於部分政治學者評估，時代力量會在下屆國會消失，王婉諭表示，大家對於第三勢力的期待是有的，看衰的情況也不是一兩年了，但如果能夠找到符合大家期待的政黨代表，時力的支持度仍然存在。

王婉諭指出，很多人會選擇含淚投票甚至不投票，希望大家能夠理解政治跟生活息息相關，進而支持適合、優秀的候選人，自己沒有這麼悲觀，但也必須誠懇、務實地面對這些問題，不悲觀但也不能樂觀。

王婉諭表示，2022年地方選舉時，就發現政策跟策略上有要調整的部分，時代力量從318運動起家，但第九、第十屆都專注在立院工作，比較少發起民眾運動和民眾積極對話，今年一定會走回街頭、和民眾站在一起，訴求大家生活上遇到的困難，讓大家看到時代力量做了什麼。