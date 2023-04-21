兩岸底線是「台灣自主」　柯文哲撂話中國：若侵犯底線只好跟你打了

▲民眾黨主席柯文哲在美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）進行爐邊談話。（圖／柯文哲競選辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

有意參選2024年總統的民眾黨主席柯文哲，近期前往美國展開訪問，美東時間20日與跨黨派外交智庫CSIS對談，重申民眾黨對外的國際立場為「台灣自主、兩岸和平」；面對兩岸局勢緊繃，柯更直言，底線是「台灣自主」，要讓彼此知道對方底線是什麼，「如果你要侵犯我的底線，那我就只好跟你打了」。

出訪美國已近2周的柯文哲，本周來到美國政壇要地華府進行連串訪問，美東時間20日受邀在跨黨派外交智庫CSIS與耶魯大學政治學博士Bonny Lin進行對談。Bonny Lin曾在2015年到2018年期間，任職於國防部長辦公室，擔任台灣事務主任、中國事務主任和中國事務高級顧問。

Bonny Lin詢問柯文哲的對中政策，是不是美中之間是想保持一樣的距離？柯文哲說，這是一個動態的平衡，美國是大國、中國是強國，台灣對美國有一定的態度，「這是動態的平衡，我每次講，台灣海峽距離是固定的，但兩邊人心距離是會變動的，中國要了解這個道理」。

柯文哲說，坦白講，今天是中國大陸把台灣逼向美國那邊，因為動不動就飛機飛來飛去，在這情形下台灣人只好一直往美國那邊靠。

Bonny Lin也問到，與美國加強軍事國防合作，會不會因為中國不滿意就不敢做了？柯文哲說，民眾黨對外關係2個原則，台灣自主、兩岸和平；柯強調，當然希望兩岸能和平，但底線還是台灣自主，「我們要知道我們的底線，要讓彼此知道底線是什麼，如果你要侵犯我的底線，那我就只好跟你打了」。