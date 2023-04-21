柯文哲會見蓬佩奧談選總統　曝美國官員不反對跟中國對話

▲民眾黨主席柯文哲會見美國前國務卿蓬佩奧。（圖／柯文哲競選辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲美國時間20日在華盛頓進行演講，結束後直奔美國保守派智庫哈德遜研究所，密會前國務卿蓬佩奧1小時。柯文哲在會面後受訪表示，蓬佩奧建議下次若還有機會訪美，「跨黨派、有企業參與，會更容易跟美國政府對話」；另外，柯也提到，中美對抗局勢已是事實，「只是說怎麼做？民主黨、共和黨大家方法不一樣，但是把中國視為是一個重大威脅是兩黨共識」。

柯文哲說，蓬佩奧當過美國國務卿也當過中情局局長，當然是討論一些台灣跟美國外交政策的運作細節。至於蓬佩奧對於要和中國對話的態度？柯說，絕大多數美國政府官員也不會反對跟中國對話，「對話是一定要對話，其實在美蘇冷戰最嚴重的時候還是有熱線，只是說政策要怎麼處理方式，大家有不一樣，但是大概沒有人會反對對話」。

而是否有談及接下來要競選總統？柯文哲表示，蓬佩奧說，美國跟台灣的關係也不要僅限於政治對政治，「他說如果下一次還可以來美國要拜訪政府部門的話，如果是一個跨黨派、有企業參與，有各種比較多元的，就會更容易跟美國政府對話」。

現階段中美關係緊張，連帶使得台海局勢比過往嚴峻，蓬佩奧是否有給台灣建議？柯文哲說，蓬佩奧當過國務卿、當過中情局長，一定有他很多想法，但是這樣，中美對抗局勢反正已經是事實了，「只是說怎麼做？民主黨、共和黨大家方法不一樣，但是把中國視為是一個重大威脅是兩黨共識」。