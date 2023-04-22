　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

氣候變遷署籌備處今揭牌　陳建仁：2050淨零轉型重要里程碑

▲▼行政院長陳建仁參加氣候變遷署籌備處成立揭牌典禮。（圖／記者許敏溶攝）

▲行政院長陳建仁參加氣候變遷署籌備處成立揭牌典禮。（圖／記者許敏溶攝，下同）

記者詹宜庭／台北報導

今為「2023地球日 」，在全球共同致力對抗氣候變遷的時刻，行政院核定成立「環境部氣候變遷署籌備處」。行政院長陳建仁今日出席揭牌典禮時表示，這是行政院組織正式轉型的第一步，展現政府推動2050淨零轉型與國家永續發展的重要里程碑，期盼相關部會協力推動淨零排放政策，確保國內產業國際競爭力，締造台灣永續發展。

陳建仁今天上午參加氣候變遷署籌備處成立揭牌典禮，他表示，總統蔡英在2年前的今天正式宣示「2050淨零轉型」是全世界目標，也是台灣重要的國家目標。因此，行政院陸續推動相關政策、法案、計畫及預算編列等工作，以利提升產業競爭力與國家因應氣候變遷的調適能力。

陳建仁指出，《氣候變遷因應法》在今年2月15日正式公布施行後，為提升政府現有組織量能，將環保署改制為「環境部」，並下設三級行政機關「氣候變遷署」，以利全力推展氣候變遷各項工作業務。

陳建仁強調，2050淨零排放是全球共同的目標，而淨零轉型是產業維持國際競爭力的必要條件，其中又涉及相當龐雜的碳盤查、碳收費、碳交易等機制，需要各相關部會共同合作，期盼相關部會協力推動淨零排放政策，確保國內產業國際競爭力，締造台灣永續發展。

▲▼行政院長陳建仁參加氣候變遷署籌備處成立揭牌典禮。（圖／記者許敏溶攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
大甲媽終於進彰化！　恢復躦轎腳信徒超熱情...比去年遲到4小
從小立志當狗！他砸45萬「變成牧羊犬」　1年後現況曝光
快訊／林書豪轟30分！　鋼鐵人改寫隊史最長7連勝
快訊／費芯大戰　黨員投票結果出爐
墨西哥恐怖命案　19歲正妹出遊被吊死掛橋下
MINI捲入辱華風波　陸企業下令：開BMW員工「不換車就開除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／徐巧芯黨員投票獲763票　1票之差擊敗費鴻泰

氣候變遷署籌備處今揭牌　陳建仁：2050淨零轉型重要里程碑

蔡正元疑初選民調「怪怪的」　王世堅怒回：擂台搭起來再戰也可以

兄弟新洋將「右投」是泰迪？助總笑：名單沒有他耶

譴責陳建仁、林右昌對新北槍案卸責　國民黨團：蔡政府施政多重標準

台東立委初選失利　劉櫂豪：對結果意外！恭喜賴坤成勝出

遭指「有人不聽賴主席的話」　王世堅：賴清德是要放在心裡尊重的

很夯！傳民眾黨也有意納不分區　時力祭「黃國昌條款」搶人

扯！北市府工程占待轉區害騎士遭撞　竟稱「事故與工程無關」

爆冷門贏立委初選！賴坤成自曝勤走基層　怨：被小英門生打壓

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

新郎吻新娘前突然轉身？伴郎群幫準備「完美初吻」

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

嘉義3死驗屍！妻中14刀　小兄弟天人永隔...校長不捨

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

快訊／徐巧芯黨員投票獲763票　1票之差擊敗費鴻泰

氣候變遷署籌備處今揭牌　陳建仁：2050淨零轉型重要里程碑

蔡正元疑初選民調「怪怪的」　王世堅怒回：擂台搭起來再戰也可以

兄弟新洋將「右投」是泰迪？助總笑：名單沒有他耶

譴責陳建仁、林右昌對新北槍案卸責　國民黨團：蔡政府施政多重標準

台東立委初選失利　劉櫂豪：對結果意外！恭喜賴坤成勝出

遭指「有人不聽賴主席的話」　王世堅：賴清德是要放在心裡尊重的

很夯！傳民眾黨也有意納不分區　時力祭「黃國昌條款」搶人

扯！北市府工程占待轉區害騎士遭撞　竟稱「事故與工程無關」

爆冷門贏立委初選！賴坤成自曝勤走基層　怨：被小英門生打壓

好朋友春日趴高潮指數破表 ！解封後「最嗨音樂野餐派對」揪ET粉爽吃爽玩

專訪／PSG將飛往倫敦！談MSI新賽制：入圍賽碰不到韓國隊很可惜、最警戒BLG

大甲媽終於進彰化！　恢復躦轎腳信徒超熱情...比去年遲到4小時

王威晨「13輪奇蹟」身價翻15倍　將以父之名成立基金會

上海車展「禁送冰淇淋」　主辦方證實：寶馬MINI事件帶來麻煩

南韓被迫選邊站！美中競爭「戰略模糊」不再有效　槓上中俄朝核武國

霍爾身體不適1球未投退場　樂天緊急推上陳鴻文

周子瑜出道辛酸曝「好友全刪光」！　韓國練習生壓力大：隨時被監視

黃偉晉開唱「薄紗透視裝」帥爆！　被問個唱進度尷尬說話了

樂天游擊打擊近況差　楊晉豪上一軍支援

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

政治熱門新聞

快訊／徐巧芯突發緊急聲明　接獲費鴻泰疑涉嫌違約「包車載人投票」

快訊／徐巧芯黨員投票獲763票　1票之差擊敗費鴻泰

澳洲發生5死車禍　外交部證實3名國人喪命

快訊／費鴻泰澄清絕無「包車載人投票」　嗆徐巧芯：有證據歡迎檢舉

「治安不好應該我下台！」　他憶侯友宜霸氣宣言：原來都是形象包裝

快訊／若明天被徵召會說Yes, I do？　侯友宜：這是我該做的

民進黨台東縣立委初選　賴坤成擊退現任劉櫂豪

為選立委改名！　于美人真的成為「于美人」了

兄弟新洋將是泰迪？助總說不是

次長疑似備詢打瞌睡　臉書喊冤：眼睛小錯了嗎

台積電來高雄掀口水戰　陳其邁一路挨打曝心情

評侯友宜訪新加坡旅　前藍委嘆大大減分：有3重點都沒做好

見我駐新加坡代表梁國新　侯友宜讚星國人才培育做得好

發動投票專車里長自責害到費鴻泰　求徐巧芯：不要再來吵我

更多熱門

相關新聞

譴責陳建仁、林右昌對新北槍案卸責　國民黨團：蔡政府施政多重標準

譴責陳建仁、林右昌對新北槍案卸責　國民黨團：蔡政府施政多重標準

新北市連日發生兩起槍擊案，讓出訪新加坡的新北市長侯友宜備受綠營責難。國民黨立法院黨團今（22日）舉行記者會，表示行政院、內政部把治安責任推給新北市府，然而台南88槍槍擊案卻不曾苛責台南市府，質疑蔡政府對於治安維護還會分顏色、雙重標準。國民黨團也要求行政院長陳建仁統合法務部、內政部及數位發展部，全力打擊各類型犯罪，以及猖獗的詐騙集團。

氣候署籌備處今揭牌　張子敬：明上半年決定碳費費率「下半年徵收」

氣候署籌備處今揭牌　張子敬：明上半年決定碳費費率「下半年徵收」

檢察長異動傳出政治考量　陳建仁：例行調動「無選舉考量」

檢察長異動傳出政治考量　陳建仁：例行調動「無選舉考量」

基隆不滿四接公投被撤銷！陳建仁：依法辦理「已涉及中央專屬工作」

基隆不滿四接公投被撤銷！陳建仁：依法辦理「已涉及中央專屬工作」

新北槍案連發藍營斥中央甩鍋　陳建仁重申：「掃黑肅槍」溯源斷根

新北槍案連發藍營斥中央甩鍋　陳建仁重申：「掃黑肅槍」溯源斷根

關鍵字：

陳建仁環境部氣候變遷署籌備淨零轉型

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

《女大》牛爾消失3年！手術失敗「頭髮全白」近況曝

LINE「實用1功能」再升級！

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

八大女最新狀況曝　臉、四肢纏滿紗布住院觀察中

文彬今早出殯了！妹妹、ASTRO送最後一程　遺照燦爛笑容緬懷他

八大妹遭潑湯重傷！3人全交保

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面