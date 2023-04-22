氣候變遷署籌備處今揭牌　陳建仁：2050淨零轉型重要里程碑

▲行政院長陳建仁參加氣候變遷署籌備處成立揭牌典禮。（圖／記者許敏溶攝，下同）



記者詹宜庭／台北報導

今為「2023地球日 」，在全球共同致力對抗氣候變遷的時刻，行政院核定成立「環境部氣候變遷署籌備處」。行政院長陳建仁今日出席揭牌典禮時表示，這是行政院組織正式轉型的第一步，展現政府推動2050淨零轉型與國家永續發展的重要里程碑，期盼相關部會協力推動淨零排放政策，確保國內產業國際競爭力，締造台灣永續發展。

陳建仁今天上午參加氣候變遷署籌備處成立揭牌典禮，他表示，總統蔡英在2年前的今天正式宣示「2050淨零轉型」是全世界目標，也是台灣重要的國家目標。因此，行政院陸續推動相關政策、法案、計畫及預算編列等工作，以利提升產業競爭力與國家因應氣候變遷的調適能力。

陳建仁指出，《氣候變遷因應法》在今年2月15日正式公布施行後，為提升政府現有組織量能，將環保署改制為「環境部」，並下設三級行政機關「氣候變遷署」，以利全力推展氣候變遷各項工作業務。

陳建仁強調，2050淨零排放是全球共同的目標，而淨零轉型是產業維持國際競爭力的必要條件，其中又涉及相當龐雜的碳盤查、碳收費、碳交易等機制，需要各相關部會共同合作，期盼相關部會協力推動淨零排放政策，確保國內產業國際競爭力，締造台灣永續發展。