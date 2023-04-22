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基隆不滿四接公投被撤銷！陳建仁：依法辦理「已涉及中央專屬工作」

▲▼行政院長陳建仁參加氣候變遷署籌備處成立揭牌典禮。（圖／記者許敏溶攝）

▲行政院長陳建仁指出，基隆辦理四接公投涉及中央專屬工作，故依法撤銷。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

基隆市政府在3月底通過「基隆護海公投」審查，但被行政院撤銷，引發不滿，行政院長陳建仁今（22日）上午指出，基隆市政府辦理公投，涉及中央專屬工作，並不適合由地方政府來通過地方公投，所以依法撤銷，希望基隆市政府能依法辦理，取消這次地方公投。

台電計畫在基隆協和電廠外填海造陸，興建第4座天然氣接受站（四接），民間組「守護外木山行動小組」發起「基隆護海公投」，基隆市政府在3月底通過「基隆護海公投」審查，但行政院以公投案違背憲法及中央法規，已發函依法予以撤銷，並應停止執行後續作業。

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不過，此事引發不滿聲浪，基隆市長謝國樑就對此表達遺憾與不能理解，並指市府在收到公文後，將審視地方制度法權限到哪個程度，研究清楚後再向外界報告，決定下一步如何處理；公投領銜人王醒之則以「痛心疾首」形容，並表示四接相關運動將持續下去，不會因為公投被封殺而中止。

▲▼行政院長陳建仁參加氣候變遷署籌備處成立揭牌典禮。（圖／記者許敏溶攝）

▲行政院長陳建仁今天上午參加氣候變遷署籌備處成立揭牌典禮。（圖／記者許敏溶攝）

對此，行政院長陳建仁今天上午參加氣候變遷署籌備處成立揭牌典禮，接受媒體聯訪時指出，這次基隆市政府辦理的公投，涉及中央專屬工作，並不適合由地方政府來辦理並通過地方公投，所以依法撤銷地方公投，希望在撤銷過程中，基隆市政府能依法辦理，取消這次地方公投。

陳建仁進一步指出，實際上四接的設立，最重要是希望在基隆的燃油機組改為燃氣機組，主要目的有三個，首先是確保北部供電的穩定，其次是燃油機組變為燃氣機組時，減少排碳與溫室氣體的排放，更重要的是，做好生態保育，這件工作是確保用電跟環保生態與減排能做到最好。

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