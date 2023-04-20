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阿嬤逼割肝救父！她一句「憑什麼要我捐」...揭童年創傷

爸爸因長期酗酒導致肝硬化，沒想到姑姑和阿嬤竟要原PO捐肝救父。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

▲原PO爸爸在她小時候常暴力相向。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

身體的獨立自主權就連親生父母也不容干涉，更何況只是家人，一名女網友透露，自己的爸爸長期酗酒，經常爛醉後大聲咆哮，甚至對家人動租，讓姊弟3人留下童年創傷，爸爸近日因肝硬化需要換肝，姑姑和阿嬤得知後便一直情勒她捐肝，讓她忍不住直呼，「毀掉我們童年的人，有什麼資格叫兒女捐肝！」

該名女網友在Dcard發文表示，長期酗酒的爸爸常常在半夜發酒瘋，不僅酒醉後與媽媽大吵，甚至拿起磚頭砸向媽媽，3姊弟也都曾被皮帶抽打過，「我們心理壓力都很大，晚上經常都是和妹妹在棉被裡不敢入睡」，長大後她刻意選擇離家較遠的大學就讀，畢業後也搬到其他城市上班，就是為了躲避爸爸。

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原PO透露，5年前爸爸被檢查出肝硬化，必須做換肝手術，醫生也警告要戒酒，怎料爸爸還是一如往常，一個禮拜連喝5、6天，直至上個月突然身體不適掛急診，最近姑姑和阿嬤希望她可以去配對捐肝，讓她覺得壓力很大，「一個沒有為家庭付過責任，毀掉我們的童年，而且長期酗酒到肝壞掉的人，有什麼資格叫兒女捐肝，但站在親情跟道德上面，我又覺得這樣的我是不是太自私了？」

貼文曝光後，網友紛紛留言勸阻，「別捐，捐了妳爸也是繼續喝浪費妳的肝，憑什麼啊？」、「不要被道德綁架，你還有很長的人生要走，你爸根本不在乎自己的身體，幹嘛替他擔心」、「我不會捐，因為不想要用自己的健康去救一個不願意自救的人」、「如果妳爸很疼妳、珍惜妳，總是寧願自己吃苦也要給妳最好的，我相信都不用阿嬤姑姑來催，妳們小孩自己就第一個上去自願要捐了。」

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