30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫見2習慣嘆：腎臟已受損

▲男子因經常疲倦，且覺得尿尿有泡泡前往就醫。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

腎臟是人體相當重要的器官，主要功能是透過過濾血液並製造尿液來排除體內代謝廢物，若是損恐對健康造成極大危害。一名30歲男子因經常疲倦，且覺得尿尿有泡泡前往就醫，經醫師詢問發現男子經常因工作大量排汗，但都喝飲料解渴，且喜歡吃重口味的食物，醬料加非常多，經醫師建議改變飲食習慣，先前狀況都已解決。

營養功能醫學家劉博仁在臉書發文，指出一名30歲的男子，因經常疲倦，且覺得尿尿會有泡泡，顯示腎臟已有些微的受損。姐姐帶著他前來就醫，「我看了他的尿液當中，蛋白尿沒有問題，白蛋白是有一些些，但是他的肌酸酣以及腎絲球過濾率都非常好。」經詢問得知，男子的工作是容易出汗的，但他喜歡喝飲料解渴，白開水喝得非常少，且工作一天下來，又喜歡吃重口味且很辣的食物，例如麻辣湯麵、麻辣牛肉麵，「醬料加得非常多。」

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▲醫師分享案例。（圖／翻攝臉書劉博仁營養功能醫學專家）

劉博仁建議男子改變一些飲食習慣，「請他務必每天喝水到2500CC，請他盡量將一些不是很好的飲料戒掉，請他在享受豐盛晚餐的時候，醬料不要加太多，也就這樣子而已。」男子一個月後回診，泡泡尿及尿中的白蛋白都消失了，情況相當良好。劉博仁也提醒，「我們不希望看到患者突然很嚴重，面臨洗腎的窘境，希望大家對於自己身上為你辛苦排出廢物的腎臟多注意一些，多保護他們一些。」

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