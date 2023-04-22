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支持墮胎者的勝利！美最高法院暫允「續用墮胎藥」

▲▼美國最高法院。（圖／CFP）

▲美國最高法院暫允人們續用墮胎藥。（圖／CFP）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

美國聯邦最高法院今天暫時保留墮胎藥「美服培酮」（mifepristone，RU486）的使用權，凍結下級法院禁用或嚴格限制民眾取得這款藥物的裁定。

法新社報導，最高法院9名大法官中，現以保守派占6人居多數，其中有兩名保守派不同意這項裁定。自最高法院去年6月推翻憲法對墮胎權的保障以來，這是最高法院審理的最重要墮胎權相關案件。

最高法院未直接評論案情，但這項裁定意味著民眾可在上訴法院審理期間繼續取得美服培酮。

美服培酮於2000年獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）批准，美國一半以上墮胎是使用這種藥物。

此案源於德州聯邦地方法院法官本月稍早在一件反墮胎團體提出的訴訟中，做出禁用美服培酮的決定。一座上訴法院擋下美服培酮禁用令，但嚴格限制使用權。

美國司法部認為，德州聯邦法官的決定是基於對美服培酮安全性的「嚴重錯誤評估」，上週與美服培酮製造商「丹科實驗室」（Danco Laboratories）呼籲最高法院介入，要求在上訴期間擋下禁止或限制使用美服培酮的裁定。

總統拜登說，下級法院的裁定「會削弱FDA的醫學判斷並危及婦女健康」。

他在聲明中表示：「由於最高法院保留（美服培酮使用權），在我們持續上法院打官司時，民眾仍可取得這款藥物，且獲准安全有效地使用。我會繼續對抗出於政治動機對婦女健康發起的攻擊。」

美國有線電視新聞網（CNN）提到，此案下一步是於5月17日在紐奧良的聯邦第5巡迴上訴法院舉行聽證會，無論結果如何，敗方都很可能繼續尋求最高法院審理。

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