80歲繼續衝！知情人士：拜登「最快下周」釋影片宣布競選連任

▲美國總統拜登最快將在下周宣布競選連任的消息。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登日前證實將參與2024年總統大選後，3名知情人士20日透露，他最快將於下周透過影片正式宣布參加2024年的連任競選。

綜合美聯社與法新社報導，這幾名不願透露姓名的消息人士表示，他們不知道拜登是否已就公開時間做出了最終決定，但拜登一直都希望能在4月25日，也就是他參加2020年競選的4周年紀念日當天公開他將再次競選總統的決定，而相關聲明預計將以影片方式發佈。

拜登過去數月已多次暗示他將尋求第2個總統任期，卻遲遲沒有正式宣布相關消息，因為他在民主黨的提名中沒有遇到重大反對，所以他和幕僚都認為沒必要急於發起選戰，不過拜登的高級助手已悄悄為競選做好了大量準備。

他們自去年就定期在白宮與拜登夫婦多次舉行了會議，而拜登的2位高級顧問鄧恩（Anita Dunn）和奧馬利-迪倫（Jen O'Malley Dillon）也一直在面試擔任競選團隊高級職務的工作人員，而美國民主黨全國委員會則資助研究項目來研究選舉情況。

報導稱，拜登如今的選情與4年前截然不同。當時，拜登被大部分政治建制派所忽視，直到他被民主黨認為是最有可能在新冠大流行期間擊敗時任總統川普的候選人，才終於鞏固了黨內對他的支持，而這一次，拜登除了要應對競選連任的挑戰外，同時還得管理這個國家。

拜登近來一直專注於實施他執政頭2年通過的大規模基礎設施、技術投資和氣候法律，同時在華盛頓準備就提高美國債務上限展開鬥爭。拜登的助手認為，這些優先事項將讓拜登在競選連任前提升他的形象，因為此舉與去年宣布將3度參選的前總統川普形成鮮明對比。

不過，現年80歲的拜登勢必也將在競選中面對人們對他年齡的挑戰，因為他在潛在的第2個總統任期結束時，將達到86歲高齡，比美國史上任何總統都要老得多。不過，拜登似乎並不在乎人們的相關擔憂。據悉，拜登曾召集民主黨的主要捐助者在下周前往華盛頓，而拜登預計將與他們共進晚餐，同時舉行戰略會議。