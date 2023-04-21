多倫多機場爆重大竊案　加國第二大銀行4.6億黃金不知去向

▲加拿大多倫多皮爾森機場17日發生黃金失竊案，至今仍下落不明。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

加拿大多倫多皮爾森國際機場（Pearson International Airport）17日發生一起重大竊案，價值1500萬美元（約新台幣4.6億元）的貴重金屬不翼而飛。據傳，這批黃金來自加拿大第二大銀行多倫多道明銀行（Toronto-Dominion Bank），警方正在調查中，目前黃金去向未知。

綜合《多倫多太陽報》、CNN報導，警方督察杜伊夫泰恩（Stephen Duivesteyn）20日在新聞發布會上表示，裝有失竊黃金及其他貴重物品的貨物於17日晚間抵達機場，按照正規程序送至保管處後，被人以非法手段移走。

▲失竊黃金及其他貴重物品價值1500萬美元。（圖／取自免費圖庫pixabay）



大多倫多機場管理局（Greater Toronto Airports Authority，GTAA）指出，竊賊潛入的是由第三方管理的倉庫區域，不在機場主要安全防線內，因此案件與多倫多皮爾森機場無關，也沒有對乘客或GTAA工作人員構成威脅。

據悉，該航班來自加拿大航空，黃金可能來自多倫多明道銀行。警方正在調查此案是否涉及組織犯罪，犯罪集團通常透過安插人手或賄賂機場人員來盜竊或轉移贓物。