師生「隔板互舔」趣味競賽被罵爆　美中學校長竟嗨拿手機狂拍

記者吳美依/綜合報導

美國華盛頓州爆發爭議事件,沙漠丘陵中學(Desert Hills Middle School)舉辦一場趣味競賽,規則卻要求師生隔著壓克力板「舔食」上面的棉花糖霜,校長還在一旁燦笑,甚至拿出手機拍攝。家長們看見孩子錄下的影片,全都不敢置信,直呼實在太不合適、太誇張了。

根據影片,多名師生及工作人員在體育館內奔跑,輪流趴到壓克力板上奮力舔食棉花糖霜,現場傳來此起彼落的尖叫聲,不時有圍觀學生大叫,「好噁心喔」、「我要吐了」、「這真是大錯特錯」。

▲美國一間中學的趣味競賽引發爭議。(圖/翻攝推特)



學生家長梅根薩(Megan Sa)已致信學校要求解釋,「房間裡的成年人怎麼會允許這種事情發生?」她宣稱,一名警衛以挑逗方式舔食棉花糖霜,而且學生報名後才被告知比賽內容,「如果這是如此無害且無惡意的比賽,為何你們不跟學生分享比賽是什麼,還有(它的)基本規則?」

另一名家長珊蒂(Sandie Salisbury)不敢相信這種比賽竟能獲得批准,「我的孩子在春假前最後一天從學校回家,說他們那天召開一場非常奇怪的集會。他簡短地分享,但我不知道也無法想像這是多麼地不合適。這到底是怎麼發生的?」她也直言校長的行為令人沮喪,「他似乎完全享受這場比賽,而非保護我們的孩子並且阻止這場比賽。」

這間位於肯納威克地區(Kennewick)的中學表示,趣味競賽是春假前募款活動的一部分,校長甘特(Casey Gant)也致信家長誠摯道歉。學區負責人皮爾斯(Dr Traci Pierce)坦言這項活動非常不合適,此事件受到高度關注與重視,相關官員正在深入調查,並且將會「採取恰當行動解決問題」。



Desert Hills Middle School, Utah held prior to spring break an annual event involving a fundraiser and staff versus student competitions.

One competition included a race to lick marshmallow crème from plexiglass.



These people are teaching your kids. pic.twitter.com/FraB7VbmAZ