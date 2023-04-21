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快訊／徐巧芯突發緊急聲明　接獲費鴻泰疑涉嫌違約「包車載人投票」

▲徐巧芯 。（資料照／記者黃克翔攝）

▲徐巧芯 。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市黨部明進行第七選區（信義、南松山）立委初選黨員投票，同日下午也將公布電話民調結果，意味著立委費鴻泰與議員徐巧芯間的「費芯大戰」將落幕。不過，徐巧芯辦公室今（21日）晚間突發緊急聲明，表示接獲民眾具名檢舉，明日的黨內初選黨員投票中，徐的競爭對手涉嫌「包車載人來投票」。

▲徐巧芯辦公室接獲民眾檢舉指費鴻泰疑違約。（圖／徐巧芯辦公室提供）

▲徐巧芯辦公室接獲民眾檢舉指費鴻泰疑違約。（圖／徐巧芯辦公室提供）

徐巧芯在該聲明中強調，她手上已握有具體證人、證據，並批評此行為不僅違反國民黨初選候選人公約，更是嚴重賄選行為；因此徐正告費鴻泰懸崖勒馬，否則她會依法告發。徐巧芯也呼籲，「黨內初選應該要有民主風範，是君子之爭，請勿做出對黨及自己三十多年來從政名譽損害的行為」。

國民黨台北市黨部3月30日確定第七選區立委初選採3成黨員投票加上7成民調結果，來決定提名人選。電話民調部分已於4月16日至18日完成，明日將進行黨員投票。國民黨台北市黨部已規劃明下午5時舉行「第11屆立法委員選舉候選人提名臺北市第七選區民意調查暨黨員投票公佈會」，確定初選人選。

▼徐巧芯秀「中國國民黨第11屆立法委員（區域暨原住民）選舉候選人提名登記公約」。（圖／徐巧芯提供）

▼徐巧芯秀「中國國民黨第11屆立法委員（區域暨原住民）選舉候選人提名登記公約」。（圖／徐巧芯提供）

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