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2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

記者閔文昱／綜合報導

台中市西屯區一間KTV 21日凌晨發生衝突事件，2名女子不明原因在包廂內扭打在一塊，隨後一名白衣男子加入戰局，拉著其中一名白衣女子的頭髮一路拖行，另一名灰衣女子起身後隨即拿起一旁滾燙熱湯並朝白衣女臉上潑下，驚悚一幕全被包廂內其他民眾拍下。警方表示，已將涉嫌動手的陳姓女子（26歲）及趙姓、林姓2名男子逮捕，後續將依傷害、妨害自由罪嫌移送法辦。

根據民眾拍下影片，只見白衣女與灰衣女在包廂內扭打，雙方互扯頭髮倒地，一名白衣男見狀後出手拉住白衣女的頭髮並一路拖行，隨後還朝對方頭部猛下重拳、腳踹，導致白衣女不得不鬆開緊抓著灰衣女頭髮的手；不料，灰衣女起身後，隨及拿起一旁瓦斯爐上的滾燙熱湯，並直接潑向白衣女，讓對方痛得發出一陣慘叫。

▲台中KTV衝突事故。（圖／翻攝自臉書）

▲台中一間KTV發聲驚悚衝突事故。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社）

畫面在臉書曝光後，隨即引發網友一陣痛批，紛紛表示「打不過來陰的，太狠了，這根本蓄意殺人了」、「那湯這麼滾燙你也弄得下去，太扯了吧」、「光看就覺得痛」、「二打一勒，打不贏就潑湯，不講武德啦」。另外，疑似有知情網友透露，「白衣女子因上班因素跟幹部吵架，但是還是報班去上班，然後被設計叫出來打，潑湯真的非常可惡」。

警方表示，後續已將涉嫌動手的陳姓女子（26歲）、趙男（26歲）及林男（40歲）依傷害及妨害自由罪依法逮捕，移送台中地檢偵辦、協助傷者送醫及驗傷，詳細衝突原因還有待進一步調查釐清。

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